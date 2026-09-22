Legătură feroviară între Aeroport și Autogara de Nord din Chișinău, prevăzută în programul aprobat de Guvern pentru anii 2026–2030

Călătoriile cu trenul vor deveni mai accesibile, iar mai multe localități vor putea beneficia de legături feroviare cu Chișinăul, conform programului național de infrastructură feroviară pentru anii 2026–2030, care prevede investiții în repararea și modernizarea căii ferate, precum și dezvoltarea transportului feroviar de pasageri.

Conform Guvernului, până la sfârșitul anului 2026, va fi menținută cursa Ungheni–Chișinău–Ungheni și este prevăzută lansarea curselor Strășeni–Chișinău–Sângera și Bender–Chișinău–Bender.

Pentru anul 2027 este prevăzută menținerea acestor curse și extinderea unor itinerare, în funcție de resursele disponibile. Noile curse vor fi lansate după instalarea în trenuri a sistemelor electronice de evidență a pasagerilor.

O atenție aparte este acordată și conexiunii cu Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.

„Stația Revaca va fi amenajată pentru ca pasagerii unor curse feroviare să poată face transferul spre și de la Aeroport.

De asemenea, este prevăzută dezvoltarea legăturii feroviare dintre Aeroport și Autogara de Nord din Chișinău, inclusiv amenajarea peroanelor pentru călători la Sângera și în zona Autogării de Nord”, potrivit proiectului aprobat de Guvern.

Programul include și lucrări pe mai multe sectoare importante ale rețelei feroviare.

„Vor continua lucrările pe Cahul–Giurgiulești, vor fi efectuate reparații pe sectorul Iargara–Cahul și vor fi finalizate lucrările pe tronsonul Prut-2–Fălciu, care asigură conexiunea feroviară cu România”, comunică Guvernul.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute 300 de milioane de lei pentru infrastructura feroviară și serviciile publice de transport de pasageri. Din această sumă, peste 288 de milioane de lei sunt destinate lucrărilor de întreținere, reparație și dezvoltare a infrastructurii, iar circa 11,7 milioane de lei – susținerii curselor de pasageri.

Prin noul mecanism, statul va putea finanța separat întreținerea și dezvoltarea infrastructurii și serviciile publice de transport de pasageri.