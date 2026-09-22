Reorganizarea în sectorul public a început: sunt vizate circa 161 de instituții și până la 30% din personal ar putea fi redus

Premierul Vasile Tofan a anunțat că de marți, 22 septembrie, începe reorganizarea autorităților și instituțiilor publice, prin comasarea unor agenții cu funcții conexe, reducerea cheltuielilor administrative și a efectivelor de personal. Potrivit Guvernului, măsurile vizează circa 161 de instituții, care au împreună aproximativ 52 de mii de angajați.

„Subiectul economisirii devine tot mai principial, mai ales în contextul iernii dificile și al creșterii prețurilor la nivel regional. Avem nevoie să generăm economii care să ne ajute să acoperim inclusiv compensațiile”, a declarat premierul.

Începând cu 9 septembrie, fiecare minister a analizat posibilitățile de economisire și a pregătit propuneri concrete de optimizare și comasare a structurilor din subordine. Măsurile vor fi aplicate pe două direcții: ajustarea efectivelor de personal cu 10-30%, în funcție de instituție, și comasarea unor agenții, în special a celor cu efective reduse.

Premierul a precizat că potențialul principal de optimizare este la nivelul agențiilor și structurilor subordonate, și nu al ministerelor, unde efectivele sunt deja reduse. Ministerul Energiei, de exemplu, are 59 de angajați, Ministerul Sănătății – 69, iar Ministerul Culturii – 45.

„Comasarea agențiilor va permite și reducerea costurilor administrative, prin gestionarea în comun a unor funcții precum contabilitatea, resursele umane, asistența juridică și logistica”, a precizat Executivul.

Astfel, primele procese în acest sens au fost deja inițiate. La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) este pregătită comasarea celor patru structuri din domeniul transporturilor – Agenția Feroviară, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Navală și Autoritatea Aeronautică Civilă. În domeniul silvic este propusă comasarea a 23 de unități, măsură care ar permite economii de până la 70 de milioane de lei.

Totodată, Tofan a anunțat că face schimbări în acest sens și în cabinetul premierului, pentru reducerea cu 39% a numărului de funcții din statele de personal pentru care anual se prevăd bani din buget.

„Orice asemenea schimbări trebuie începute de la noi înșine. Economisirea nu ține doar de reducerea de personal, ci și de măsuri proactive pentru a avea cheltuieli mai mici peste tot unde este posibil. Cheltuirea chibzuită a banilor publici și solidaritatea ne vor ajuta să trecem cu bine de această iarnă”, a subliniat acesta.