Aproape 1,7 milioane de lei, prejudiciu în opt cazuri de escrocherie înregistrate în ultimele 24 de ore

Poliția a înregistrat, în ultimele 24 de ore, opt cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu total de 1,69 milioane de lei. Dintre acestea, șase au avut loc anterior, însă victimele au sesizat Poliția acum. Totodată, 83 de tentative de escrocherie au fost dejucate, a anunțat miercuri, 2 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit oamenilor legii, unul dintre cazuri a fost înregistrat în raionul Dondușeni.

„În perioada 15 iulie – 1 septembrie, o femeie de 55 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au convins-o, sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme, să le transmită bani.

În total, victima a fost prejudiciată cu aproximativ 672 000 de lei. Banii proveneau din vânzarea unor terenuri agricole deținute de aceasta”, a scris IGP.

Femeia a sesizat Poliția pe 1 septembrie, după ce a înțeles că a fost înșelată.

Poliția le reamintește cetățenilor să nu transfere bani persoanelor necunoscute în urma unor apeluri sau mesaje și să fie atenți la promisiunile privind câștiguri rapide și investiții cu profit garantat. În cazul în care suspectează că au fost victime ale unei escrocherii, oamenii sunt îndemnați să sesizeze imediat Poliția la 112.