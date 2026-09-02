Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege privind stocurile petroliere de urgență. Ce modificări se propun în document

Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe urmează să propună Parlamentului examinarea şi adoptarea în prima lectură a proiectului de lege elaborat de Ministerul Energiei privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Proiectul de lege urmăreşte „consacrarea expresă”, în cadrul normativ general al pieței produselor petroliere, a obligației ca serviciile de stocare a produselor petroliere în scopul constituirii şi menținerii stocurilor de urgență să fie prestate numai de operatorii instalațiilor de stocare autorizați.

„Prin această intervenție se delimitează regimul special aplicabil stocurilor de urgență de activitatea comercială obişnuită de stocare a produselor petroliere”. Dacă documentul va fi votat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va avea competența să elibereze autorizații operatorilor care intenționează să presteze servicii de stocare a stocurilor de urgență.

Conform notei de fundamentare a proiectului, în legislația actuală activitatea de stocare „nu este configurată ca un gen distinct de activitate supus licențierii sau autorizării”. Ministerul Energiei propune instituirea unui mecanism distinct de verificare prealabilă a capacității operatorului şi a instalației de stocare de a îndeplini condițiile speciale aplicabile stocurilor de urgență.

În document se precizează că cerințele tehnice, logistice şi de siguranță se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, iar regimul de autorizare devine aplicabil în corelare cu aprobarea acestor cerințe și cu includerea autorizației în Nomenclatorul actelor permisive.

La fel, proiectul de lege propune asigurarea trasabilității și monitorizării stocurilor de urgență. „Obiectivul constă în garantarea posibilităţii de identificare şi verificare în orice moment a cantităților de produse petroliere păstrate în calitate de stocuri de urgență, inclusiv atunci când acestea sunt depozitate în aceeaşi infrastructură cu stocurile comerciale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Comisia pentru economie, buget şi finanțe cu votul majoritar al membrilor comisiei (6-pentru 4-abțineri), ar urma să propună plenului Parlamentului examinarea şi adoptarea proiectului de lege în prima lectură.

„Este esențial să avem instrumente care ne permit să intervenim rapid”

„Este o măsură concretă pentru a proteja piața și economia de eventuale întreruperi ale aprovizionării. Piața produselor petroliere este într-o perioadă destul de complicată, iar conflictul din Orientul Mijlociu, care a avut un impact puternic asupra volatilității pieței și a creat dificultăți de ordin logistic, ne-a arătat din nou cât de vulnerabilă poate deveni aprovizionarea cu carburanți atunci când apar factori externi. De la începutul acestui an ne-am confruntat cu mai multe situații de criză generate de factori externi, iar pentru un stat ca Republica Moldova este esențial să avem instrumente care ne permit să intervenim rapid ca să protejăm consumatorii”, a declarat anterior ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Anterior, în luna mai 2026, deputații au adoptat legea privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, care prevede că Republica Moldova va avea stocuri de urgență de produse petroliere, suficiente pentru a asigura consumul intern pentru 61 de zile sau echivalentul a cel puțin 90 de zile de importuri nete, în funcție de indicatorul mai mare.