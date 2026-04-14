A fost testată cursa feroviară de la gara din Chișinău până în apropierea aeroportului. „Distanța a fost parcursă în aproximativ 15 minute”

Conexiunea feroviară Chișinău – Revaca, cu transfer direct către Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC), a fost testată marți, 14 aprilie.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul testării, trenul de pe ruta Kiev – Chișinău a transportat pasagerii până la stația Revaca, situată în proximitatea aeroportului, de unde au fost preluați de autobuze speciale și transportați direct la terminal.

„Practic, distanța dintre gara feroviară din Chișinău și AIC a fost parcursă în aproximativ 15 minute. Astfel, conexiunea reduce timpul de deplasare și evită traficul urban, oferind o alternativă eficientă pentru cei care călătoresc spre aeroport”, notează Ministerul.

Testarea a fost realizată în prezența ministrului Infrastructurii, Vladimir Bolea, împreună cu reprezentanții Căii Ferate din Moldova, ai Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău și ai Administrației Naționale a Drumurilor.