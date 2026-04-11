Căile Ferate Ucrainene lansează o cursă de la gara din Kiev, până la aeroportul din Chișinău

Căile Ferate Ucrainene, cea mai mare rețea strategică de căi ferate din Ucraina, anunță introducerea unei curse de testare de la gara Kiev la stația Revaca din capitală, lângă Aeroportul Internațional Chișinău, a anunțat compania de transport ucraineană.

„Pe 13 aprilie, trenul nr. 351 Kiev-Chișinău va fi prelungit până la Revaca. Acolo, pasagerilor li se va oferi un transfer gratuit către aeroport”, potrivit unui comunicat al Căilor Ferate Ucrainene.

Conform companiei, cursa de test va arăta relevanța opririi în apropierea aeroportului și, având în vedere cererea semnificativă a călătorilor, oprirea Revaca ar putea apărea periodic pe ruta 351.