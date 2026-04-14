Ziua de 15 aprilie – declarată zi de doliu național, în legătură cu funeraliile maestrului Gheorghe Urschi

În memoria maestrului Gheorghe Urschi, președinta Maia Sandu a semnat un decret privind declararea zilei de 15 aprilie 2026 zi de doliu național.

La ora 12:00, în întreaga țară va fi păstrat un moment de reculegere, „în semn de respect și recunoștință pentru viața și opera celui care, prin talentul său, a adus zâmbet, adevăr și reflecție în conștiința publică”, potrivit unui comunicat de presă emis de Președinție.

În această zi, în toate localitățile din țară, precum și în misiunile diplomatice și consulare ale R. Moldova de peste hotare, drapelul de stat va fi arborat în bernă. Autorităților publice, întreprinderilor și organizațiilor li se recomandă să evite desfășurarea acțiunilor distractive de masă, iar instituțiilor mass-media – „să adapteze conținutul editorial în acord cu caracterul zilei”.

„Ziua de doliu național este un moment de reculegere colectivă și de apreciere a contribuției remarcabile a maestrului Gheorghe Urschi la cultura și identitatea noastră”, notează Președinția.

Gheorghe Urschi va fi condus pe ultimul drum miercuri, 15 aprilie. Astfel, trupul neînsuflețit al maestrului va fi adus la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla” marți, 14 aprilie, la ora 17:00, slujba de priveghi urmând să înceapă la 17:30.

15 aprilie:

08:00 – 09:30 – Serviciul divin și Slujba de pomenire (Prohodul) – Biserica „Sf. Teodora de la Sihla”

09:45 – 10:00 – Deplasarea Cortegiului Funerar

10:00 – 13:00 – Ceremonia Funerară la Palatul Național „Nicolae Sulac”

10:00 – 10:20 – Omagiu Maestrului Gheorghe Urschi

12:00 – 12:30 – Mitingul de doliu

12:30 – 12:50 – Procesiunea de rămas bun

13:00 – Deplasarea cortegiului funerar către Cimitirul Central din str. Armenească

14:00 – Ceremonia funerară

Umoristul Gheorghe Urschi a decedat luni, 13 aprilie 2026, la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost publicat pe pagina de Facebook Gheorghe Urschi.

În ultima perioadă, umoristul era internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în Secția Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pe 10 martie.

Gheorghe Urschi s-a născut în 1948 în Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. În 1970 a absolvit Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova. A fost actor la Teatrul Republican pentru Copii și Tineret „Luceafărul”. A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole.

Gheorghe Urschi a scris cărți, a semnat câteva piese de teatru, scenarii de film și a realizat numeroase emisiuni și concerte. A devenit vestit și datorită emisiunii televizate „Teatrul de miniaturi”, precum și concertelor susținute prin satele Moldovei împreună cu Maria Urschi, Gheorghe Pârlea, Doina și Ion Aldea-Teodorovici.

În 2008, Gheorghe Urschi a fost distins cu „Ordinul Republicii”, în 2012 i s-a conferit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2019 i s-a acordat Premiul Național. În iunie 2011, Gheorghe Urschi a suferit un atac cerebral, urmând un an de spitalizare și o lungă perioadă de recuperare.