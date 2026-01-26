11 localități rămân fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Ministerul Energiei: „Echipele de intervenție se află în teren”

Condițiile meteo nefavorabile se mențin și luni, 26 ianuarie. Ministerul Energiei (ME) informează că pe liniile electrice au fost semnalate mai multe defecțiuni. Potrivit unui comunicat al instituției, la ora 17:00, operatorul de distribuție „Premier Energy Distribution” SA (zona Centru-Sud) a raportat afectarea parțială a 11 localități, cu un total de 4376 de utilizatori ai sistemului afectați și 466 de avize recepționate și înregistrate.

Totodată, OSD SA „RED-Nord” (zona Nord) a comunicat la ora 15:00 despre deconectări neprogramate cu durata mai mare de trei minute pentru un total de 4056 de utilizatori de sistem cauzate de chiciură și copaci căzuți.

Echipele de intervenție se află în continuare în teren și sunt mobilizate echipe suplimentare în caz de necesitate, menționează reprezentanții Ministerului.

Astfel, ME îndeamnă populația să manifeste maximă precauție pentru evitarea accidentelor în preajma conductoarelor defecte.

Ocoliți și nu atingeți conductoarele electrice căzute avariat la pământ sau care atârnă suspect de pe piloni și copaci;

Marcați la distanță locul rupturii conductorului electric și asigurați paza acestuia până la intervenția formațiunilor operative pentru a restricționa astfel accesul persoanelor și a animalelor domestice în zona de risc de electrocutare;

Nu interveniți în instalațiile electrice deoarece aceste acțiuni vă pun în pericol viața;

Instruiți copiii cum să se comporte în această situație, cereți-le să comunice imediat unui adult despre orice cablu suspect.

„Îndemnăm consumatorii să anunțe orice eventual incident la operatorii sistemului de distribuție a energiei electrice tel: 022 43 11 11 (Premier Energy Distribution) sau tel: +37323124201 (RED Nord)”, se spune în comunicatul Ministerului.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat că, pe arii extinse, sunt prognozate precipitații slabe, preponderent sub formă de ploaie. Izolat se va semnala ceață slabă și polei, iar pe drumuri va apărea ghețuș, în special pe timp de noapte și dimineața. Vântul va sufla în general din sud-est, cu intensitate slabă până la moderată. Temperaturile maxime diurne vor oscila între −4 și +1°C.

În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Poliția îndeamnă pietonii să traverseze strada doar prin locuri permise și să fie prudenți.

În municipiul Chișinău, toate instituțiile de învățământ au fost închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.



