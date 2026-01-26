Avarie pe o linie electrică: livrarea căldurii, perturbată temporar la Chișinău. Termoelectrica anunță „scurgeri de agent termic nedeterminate”

Livrarea agentului termic în municipiul Chișinău a fost temporar afectată în dimineața zilei de 25 ianuarie 2026, în urma unei căderi avariate de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău–Horești”, anunță Termoelectrica. Astăzi, 26 ianuarie, în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) sunt „scurgeri de agent termic nedeterminate”.

Potrivit întreprinderii, incidentul s-a produs la ora 7:23 și a generat perturbări în alimentarea cu energie electrică, care au influențat regimul hidraulic al SACET. În consecință, la mai multe stații de pompare – inclusiv nr. 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13 și 14 – precum și la Centrala Termică Vest, s-au înregistrat „goluri de tensiune” ce au dus la oprirea temporară a pompelor de rețea.

„Întreruperea a fost una de scurtă durată și nu a fost resimțită de consumatori, iar toate blocurile locative beneficiază de energie termică”, au spus reprezentanții Termoelectrica.

Pentru data de 26 ianuarie, compania anunță existența unor scurgeri de agent termic neidentificate, estimate la 16–18 m³/oră, „care urmează să fie depistate în următoarele zile”. În acest context, consumatorii sunt îndemnați să semnaleze eventuale scurgeri de apă fierbinte, abur persistent sau alte indicii de avarie la dispeceratul general al Termoelectrica – 022 441 138.