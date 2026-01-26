UPDATE 13 localități din centrul și sudul țării au fost deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile

UPDATE 12:55 La ora 12:30 erau afectate parțial 13 localități din centrul și sudul țării.

„Situația operativă este în continuă schimbare din cauza condițiilor dificile de vânt puternic şi chiciură, în special în câmp deschis, care se depune pe conductorii electrici”, a precizat Premier Energy.

Totodată, au fost semnalate situații de risc sporit în legătură cu căderea conductoarelor rupte la sol.

Astfel, compania îndeamnă populația să manifeste maximă precauție electrică pentru evitarea accidentelor.

Știrea inițială…

În mai multe localități sunt înregistrate unele întreruperi în rețeaua de medie tensiune cauzate de defecțiuni apărute în urma condițiilor meteo nefavorabile, anunță luni, 26 ianuarie, Premier Energy.

Potrivit companiei, la ora 9:30 a zilei de 26 ianuarie, 9 localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la sursa de energie.

Astfel, echipele operative sunt antrenate în identificarea defectelor și remedierea defecțiunilor apărute.

„Rugăm consumatorii să manifeste prudență sporită și să respecte regulile de securitate electrică, în special în condiții de intemperii sau situații de avarie. Nu atingeți cabluri rupte şi căzute la pământ.;

Marcați locul unei eventuale rupturi de conductor şi asiguraţi paza acestuia până la intervenţia electricienilor;

Supravegheați copiii, protejați-i de pericole și explicaţi-le regulile de securitate electrică”, a îndemnat Premier.

Totodată, despre orice incident cetățenii sunt rugați să informeze în regim de urgență operatorul de distribuție a energiei electrice la telefonul serviciului 24h: 022 43 11 11.