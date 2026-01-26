Școli închise și ore în format mixt: Cum s-a desfășurat procesul educațional pe 26 ianuarie, în contextul condițiilor meteo nefavorabile

Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Conform datelor prezentate, cele mai multe instituții au ales să-și desfășoare activitatea în regim normal.

Astfel, în urma deciziilor luate de organele locale de specialitate din domeniul educației:

841 de instituții de învățământ și-au desfășurat activitatea în condiții normale , cu prezență fizică.

de învățământ și-au , cu prezență fizică. 174 de instituții de învățământ vor recupera orele ulterior;

de învățământ ulterior; 129 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional online ;

de învățământ au organizat ; 29 de instituții au desfășurată activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online;

Pe 25 ianuarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile generate de polei, Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ și organelor locale de specialitate din domeniul educației să evalueze situația specifică fiecărei școli și să decidă dacă, pentru ziua de 26 ianuarie 2026, este necesară aplicarea unui regim special de desfășurare a lecțiilor.

În municipiul Chișinău, toate instituțiile de invățământ au fost închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.