Voronin despre cine a furat miliardul, Kroll II și motivul demisiei Guvernului Gaburici

Introducerea în Constituția R. Moldova a obiectivului de integrare europeană este o acțiune politică fără niciun impact asupra schimbării stării de lucru în R. Moldova, președintele Igor Dodon ar trebui să plece din funcție odată cu încălcarea repetată Constituției, iar reforma Guvernului a fost inițiată pentru a distrage atenția cetățenilor de la problemele reale ale țării. Declarațiile au fost făcute de liderul PCRM Vladimir Voronin în cadrul emisiunii „Important” de la postul TVC 21, la 8 februarie. Întrebat despre noua componență a Executivului și revenirea în funcție a lui Chiril Gaburici, pe care l-a susținut anterior, Vladimir Voronin a declarat că și-a schimbat atitudinea față de acesta după ce ex-premierul a semnat în ședință secretă de Guvern o hotărâre privind oferirea unei garanții de stat în valoare de 5,3 miliarde de lei pentru a salva depozitele oamenilor simpli de la cele trei bănci stoarse de bani prin credite neperformante.

Întrebat cum apreciază mișcarea Partidului Democrat din Moldova (PDM) de a aduce oameni vechi în sistem, Vladimir Voronin a declarat că Guvernul trebuie să fie o echipă consolidată pentru a reuși, iar componența actuală a Executivului este formată pe alte principii.

„Consolidarea nu trebuie să constea în faptul să se închine și să pupe mâna nu știu cui, să demonstreze că sunt adepți credincioși. Consolidarea constă în faptul că scopurile care se pun în fața Guvernului să-i consolideze pentru a hotărî aceste probleme, nu să hotărască problemele lor personale. Asta am în vedere. Eu astăzi nu văd nimic, dimpotrivă… Nu înțeleg defel instituirea secretarilor de stat. Eu înțeleg că este prim-ministrul care consolidează tot Guvernul, colegiul ministerului, sunt viceminiștri pe dimensiunile respective care răspund de anumite ramuri, dar ce înseamnă secretar de stat? Care este rolul ministrului la acest capitol? Nu înțeleg. Ca să nu stăm pur și simplu pe loc, trebuie să facem modificări, să facem remanieri, restructurări. Tot acest lucru la noi se numește reformă. Toți vorbesc despre reforme. Ca să mături strada și să scoți gunoiul trebuie să faci reformă în Chișinău. Să faci ordine publică în sensul securității cetățenilor se numește reformă. Este lege despre poliție, este lege despre securitate. Lucrați, flăcăilor! Cine nu vă permite? Ce fel de reformă vă mai trebuie? La același Minister al Justiției fac reforme. Uitați-vă pe cine numesc procurori, judecători?”, a declarat liderul PCRM.

Întrebat dacă și-a schimbat părerea despre Chiril Gaburici, pe care anterior îl aprecia, liderul PCRM susține că nu mai are o atitudine pozitivă față de acesta din ziua în care acesta a semnat decizia Guvernului despre alocarea agaranției de stat, din rezervele valutare al Băncii Naționale a Moldovei, „pentru așa-numita salvare a Băncii de Economii”. „Banca de Economii s-a evaporat, miliardele s-au evaporat, niciun fel de susținere”, a declarat Voronin.

Vladimir Voronin despre ministrul Chiril Gaburici: „-Dvs l-ați apreciat pentru că a demisionat! -Da, l-am apreciat, pentru că el a fost impus să mai semneze o hotărâre a Guvernului. M-am întâlnit cu el și i-am spus: ai copii, ai familie, dacă vrei să stai la pușcările, du-te și mai semnează! El a doua zi și-a dat demisia, pentru că era impus să mai semneze o decizie. A semnat-o Leancă și iată acum avem Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, mă întreb, ce mai trebuie viceprim-ministru integrare europeană? Trebuie să fie o comisie care conduce integrarea europeană. Pe timpurile noastre această comisie era condusă de președintele R. Moldova, acum poate fi condusă de prim-ministru ca să-i consolideze pe toți. Cu ce a plecat același Leancă la Bruxelles cu rezultatele pe baza Acordului de Asociere? 25%, adică o pătrime din toate obligațiunile pe care și le-a asumat Moldova pentru 2017 au fost executate. Din toate, numai 25%. Cine răspund ede chestia asta? Toți vorbesc despre reforme, integrare europeană, dar nimeni nu se ocupă de aceste lucruri. Mă întreb încă un lucru, din punct de vedere profesional înțeleg ceea ce fac? Ei conștientizează ce trebuie să facă?”, s-a întrebat liderul PCRM precizând că admite că la conducerea ministerelor sunt și persoane competente. „Eu sunt convins că multe lucruri nu se fac numai din cauza neprofesionalismului persoanelor, pentru că se formează instituțiile de conducere nu pe principii de profesionalism, dar pe principii politice”.

Despre cel de-al doilea Raport Kroll privind elucidarea fraudei din sistmeul bancar, Vladimir Voronin a declarat că are dubii că acesta există și susține că în R. Moldova sunt suficiente instituții pentru a investiga furtul, dar că ancheta nu are loc din interese politice. „Cineva stă la pușcărie, deja știți cine, cineva stă sub dosar, cineva stă în fotoliu de viceprim-ministru, cineva stă în fotoliu de ministru, cineva stă în fotolii de judecători, procurori”, a răspuns Vladimir Voronin întrebat cine a furat miliardul.