VIDEO/ Șeful Inspectoratului Național de Patrulare își explică prezența la întrunirea tineretului PDM

Ordinea și securitatea la întrunirea tineretului PDM a asigurat-o inclusiv șeful Inspectoratului Național de Patrulare (INP), Marin Maxian. Acesta a fost surprins de echipa ZdG alături de alți zeci de polițiști mobilizați în preajma complexului etno-cultural Vatra, acolo unde Partidul Democrat din Moldova a organizat o întrunire a echipei de tineret.

Solicitat de ZdG, Șeful INP a declarat că prezența poliției a fost solicitată nu de partid, dar de administrația localului.

Reporter ZdG: -A fost solicitată și prezența șefului Inspectoratului Național de Patrulare?

Șeful INP: -Nu se solicită. Inspectoratul Național de Patrulare decide cum își mobilizează forțele, respectiv, ne-am organizat în modul respectiv.

Reporter ZdG:-De ce ați decis că este nevoie și de prezența dvs? Aveți, probabil subalterni responsabili de zona respectivă.

Șeful INP:–De ce nu întrebați la alte evenimente de ce este prezent dl Maxian? Am fost prezent și la evnimentul din satul Vulcănești unde era o problemă cu romii. Nu este stabilit nicăieri când trebuie să fie prezent șeful Inspectoratului Național de Patrulare și când nu.

Reporter ZdG: -Vă întreb doar dacă decizia dvs de a veni.

–Șeful INP: -Nu este decizia mea. Este o planificare a activităților și, respectiv, avem și noi, între conducători, repartizate zile libere și astăzi, fiind responsabil în entitatea pe care o reprezint, sunt prezent la evenimente. Nu doar aici am fost prezent. Chiar și în municipiul Chișinău la celelalte evenimente care au avut loc, la fel, am fost prezent.

După ce o coloană de mașini de lux și câteva motociclete au plecat de la eveniment, reprezentanții Serviciului Protecție și Pază de Stat, dar și șeful INP au părăsit zona.