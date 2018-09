VIDEO/ Ce (nu) spune Biroul Migrație și Azil despre expulzarea cetățenilor turci

La 16 zile de la extrădarea mascată de către Serviciul Informații și Securtiate (SIS) a șapte cetățeni turci de pe teritoriul R. Moldova, Biroul Migrație și Azil (BMA) nu a răspuns la nicio întrebare referitor la cazul respectiv, care a ajuns în atenția comunității internaționale și pe marginea căruia R. Moldova urmează să prezinte explicații Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO).

ZdG a încercat să discute cu Olga Poalelungi, șefa BMA, despre circumstanțele acestui caz în ziua în care a avut loc expulzarea, dar și în zilele următoare. Aceasta, însă, nu a răspuns la apelurile telefonice. Tot la 6 septembrie, o angajată a secretariatului Biroului Migrație și Azil, Parascovia Sandu, ne-a comunicat că instituția nu are un comunicator, respectiv, toate întrebările urmează să le expediem prin poșta electronică. Am expediat întrebările, dar la două săptămâni de atunci nu am primit încă un răspuns, chiar dacă am lăsat un număr de telefon la care putem fi apelați.

Deși, a doua zi după expulzarea cetățenilor turci, șefa Biroului Migrație și Azil declara pentru un portal de știri că instituția pe care o conduce nu s-a ocupat de acest caz, Ziarul de Gardă a intrat în posesia deciziei pe numele lui Riza Dogan, directorul filialei Durlești a liceului Orizont, prin care acesta este declarat persoană indezirabilă. Actul datează din 5 septembrie și este semnat de Olga Poalelungi, șefa Biroului de Migrație și Azil. Scrisoarea prin care Riza Dogan este informat despre decizia respectivă este semnată de aceeași Olga Poalelungi, doar că deja la 6 septembrie, în ziua în care cei șapte angajați ai liceului privat erau deja extrădați de pe teritoriul R. Moldova. Am urmărit traseul scrisorii respective și am constatat că Biroul Migrație și Azil a expediat abia la 10 septembrie scrisoare către Riza Dogan, adică când acesta deja de patru zile, prin aportul autorităților de la Chișinău, se afla într-o închisoare din Turcia.

Miercuri, 12 septembrie, ZdG a fost la sediul BMA, dar accesul ne-a fost interzis. Am fost anunțați că nicio persoană din cadrul administrației instituției nu se află la serviciu pentru a discuta cu noi. Același lucru s-a întâmplat și la 13 septembrie. Chiar dacă am solicitat să fim apelați atunci când conducerea instituției va fi disponibilă, acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi.