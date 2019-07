Unde se află Ilan Șor? Ce spun partidul, avocatul și autoritățile

Reprezentanta Partidului „Șor”, avocatul acestuia, dar și colegii de fracțiune din Parlament evită răspundă la întrebări legate de locul aflării deputatului Ilan Șor, condamnat de prima instanță la șapte ani și șase luni de închisoare într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. De cealaltă parte, declarațiile autorităților de stat la acest subiect sunt contradictorii.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară la 12 iunie, în cadrul unei conferințe de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca PDM să cedeze puterea și să treacă în opoziție.

La 15 iunie, ministrul de Interne Andrei Năstase confirma două avioane private au decolat de pe Aeroportul Internațional Chișinău în seara zilei de 14 iunie: la bordul unei s-ar fi aflat familia lui Ilan Șor, iar la bordul celei de-a doua nave – „două persoane din anturajul acestui personaj”.

Tot atunci, ministrul preciza că în aceeași seară un alt avion care a încercat să decoleze de pe Aeroport și-a anulat comanda în momentul în care el a ajuns la Aeroportul Chișinău și a făcut verificările de rigoare, împreună cu poliția de frontieră.

La 20 iunie, ministrul Afacerilor Interne Andrei Năstase, cu trimitere la date deținute de ministerul pe care îl conduce, declara că Ilan Șor nu a părăsit teritoriul R. Moldova prin punctele oficiale de trecere a frontierei, precizând că se investighează ipoteza încălcării de către acesta a interdicției de a traversa hotarul.

La 26 iunie, după ce Ilan Șor nu s-a prezentat în ședința de judecată la Curtea de Apel Cahul, invocând faptul că avocatul său nu este disponibil, procurorii au solicitat emiterea unui mandat de arestare pe numele acestuia și darea în căutare internațională. Instanța urmează să se pronunțe asupra solicitării abia la 19 iulie.

Între timp, conducerea Partidului „Șor” și avocatul acestuia evită să vorbească despre locul aflării deputatului cu statut de inculpat, iar șeful interimar al Inspectoratului General al Poliției (IGP) susține că Ilan Șor nu s-ar mai afla în țară din 14 iunie.

Joi, 27 iulie, șeful interimar al IGP Gheorghe Balan preciza pentru Ziarul de Gardă că autoritățile dețineau informația precum că Ilan Șor ar fi părăsit teritoriul R. Moldova la 14 iunie, prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău.

Potrivit lui Gheorghe Balan, se ia în calcul legătura lui Ilan Șor cu compania Avia Invest, care deține Aeroportul Internațional Chișinău.

Acesta preciza că „erau pregătite materiale”, care urmau să ajungă pe masa procurorilor, iar aceștia trebuiau să decidă dacă deschid un dosar penal.

La 27 iunie, Balan mai declara că „au fost demarate și anchete de serviciu, pentru că acolo ar fi fost implicați și angajații noștri la trecerea frontierei”.

La începutul săptămânii curente, Gheorghe Balan a declarat că nu este la curent cu ultimele detalii ale subiectului, deoarece toate datele sunt raportate direct ministrului Andrei Năstase.

Contactat, procurorul general a declarat la subiect că „Poliția putea să se autosesizeze”, dar că nu cunoaște despre vreo cauză penală și nu a fost informat dacă a fost intentat un dosar penal.

Eduard Harunjen a precizat că tot ce cunoaște este că procurorii au cerut mandat de arestare și anunțarea în căutare a acestuia: „Oficial, prin punctele oficiale de trecere a frontierei, nu este înregistrată ieșirea lui din țară. Despre acest lucru m-au informat procurorii anticorupție”.

Nu am reușit să-l contactăm pe ministrul de Interne Andrei Năstase, care se află într-o vizită la București, pentru a face o clarificare la subiect. Acesta nu a răspuns la mesajul expediat, în care solicităm să ne spună ce informații deține MAI despre locul aflării lui Ilan Șor.

Apelată ieri, vicepreședinta Partidului „Șor” Marina Tauber a invocat că este ocupată și a solicitat să o contactăm mai târziu. Ulterior, dar și pe parcursul zilei de astăzi, aceasta nu a mai răspuns la telefon.

Ne-a solicitat să îl apelăm mai târziu și Denis Ulanov, fostul avocat al lui Ilan Șor și actual deputat în Parlament ales pe listele Partidului „Șor”. Și acesta nu a mai răspuns la apeluri.

Am insistat din 27 iunie cu apeluri și mesaje către purtătoarea de cuvânt a Partidului Șor, Alina Șargu, pentru a afla dacă Ilan Șor se află în țară și de ce nu apare în spațiul public. Aceasta însă a evitat să răspundă la întrebări.