Un deputat susține că nu are de gând să renunțe la mandat și califică drept „aberații” declarațiile lui Usatîi

Deputatul independent Alexandr Oleinic susține că nu are de gând să renunțe la mandatul de deputat și califică declarațiile liderului PN, Renato Usatîi, precum că ar urma să plece din Parlament, drept „aberații”. Totodată, acesta afirmă că depunerea de către Viorel Melnic a mandatului nu are nicio legătură cu motivele invocate de președintele PN.

Referitor la faptul că Viorel Melnic și-a depus mandatul de deputat, așa cum cu câteva ore în urmă a anticipat Renato Usatîi, independentul Alexandr Oleinic susține că plecarea lui Melnic nu are nicio legătură cu declarațiile lui Usatîi.

Prin intermediul unui video publicat pe pagina sa de Facebook, Renato Usatîi a declarat astăzi, 17 iulie, că mai mulți deputați, printre care Viorel Melnic și Alexandr Oleinic, ar urma să renunțe la mnadatele de deputat, pentru care la 20 octombrie să fie organizate alegeri parlamentare anticipate în 6-7 circumscripții uninominale, unde învingători ar ieși candidați PSRM și ai Blocului ACUM. Potrivit lui Usatîi, scopul partidelor de la guvernare ar fi ca să obțină o majoritate constituțională pentru a putea anula alegerea directă a președintelui țării.

Alexandr Oleinic a acces în actualul Parlament după ce a candidat independent pe circumscripția nr. 47, deschisă pentru cetățenii din stânga Nistrului.

Acesta a fost ales ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi consecutive între 2001-2009, pe listele partidului Blocul electoral Moldova Democrată, iar ulterior, în perioada 2009-2011 a fost Ministru al Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova. Din noiembrie 2012 este președintele Partidului Popular din R. Moldova, înregistrat în aprilie 2011.