UE reia sprijinul bugetar pentru R. Moldova: în câteva zile va fi alocată o tranșă de peste 14 mln. de euro

Uniunea Europeană reia sprijinul bugetar pentru R. Moldova. Respectiv, deja în următoarele zile la Chișinău ar putea ajunge suma 14,54 milioane de euro. Anunțul este făcut de către ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, după ce a participat la ședința de astăzi, 15 iulie, a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene.

Într-un comunicat al Ministerului este menționat că Johannes Hahn, comisarul european pentru politica vecinătății și negocieri de extindere, a anunţat reluarea de către Uniunea Europeană a sprijinul bugetar pentru R. Moldova imediat după ședința Consiliului Afacerilor Externe al UE, la care a participat și Nicu Popescu.

La 5 iulie 2018, cu votul a 343 de europarlamentari, în Parlamentul European a fost adoptată o Rezoluție referitoare la criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău. Europarlamentarii au solicitat Comisiei Europene să suspende orice plăți prevăzute de asistență macrofinanciară de 100 de mln. de euro, precum și să suspende sprijinul bugetar pentru R. Moldova.

La 19 iunie, curent, comisarul Johannes Hahn a declarat că asistența macrofinanciară de o sută de milioane de euro ar putea fi deblocată în această toamnă.