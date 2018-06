Silvia Radu: „Am citit programele celor doi candidați. Am ales rațional…”

Fosta candidată la Primăria Chișinău, Silvia Radu, susține că și-a dat votul pentru persoana care va putea face lucruri bune pentru capitală. Pe pagina sa de Facebook, ex-primara Chișinăului, instituită în funcție de viceprimarul Nistor Grozavu, a scris că a analizat timp de două săptămâni programele electorale ale celor doi candidați și că astăzi a ales „rațional”.

„Am fost să îmi exercit dreptul de vot. Am urmărit atent ultima perioadă de campanie. Am citit programele celor 2 candidați. Am ales rațional, pe cel care, cred eu, va putea face lucruri bune pentru Chișinău”, a scris Silvia Radu pe Facebook.