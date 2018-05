Presa liberă către Candu: în lipsa donatorilor externi, R. Moldova nu ar mai avea decât presă de partid

ONG-urile de media și jurnaliștii din presa liberă sunt contrariați de declarațiile președintelui Parlamentului, democratul Andrian Candu, făcute în cadrul unui briefing din 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. Întrebat de un reporter de ce nu a ieșit în fața Legislativului să dialogheze cu participanții la Marșul Solidarității, Andrian Candu a declarat că acțiunea este una organizată pentru „a se băga în seamă” și că mulți dintre participanți „nu fac altceva decât scriu proiecte, obțin finanțare din exterior și trebuie să consume acei bani. Și s-au obișnuit ca în această zi a anului să organizeze proteste. Dar pe lângă a organiza un protest, mai bine ai veni si ai pune umărul și ai face ceva”. Drept replică la reproșurile lansate de speaker, ONG-urile punctează că în condițiile actuale, când pe piața media nu există concurență loială, persistă problema concentrării proprietăților în mass-media, cu monopolizarea pieței de publicitate, proiecte jurnalistice finanțate din bani externi sunt de importanță vitală pentru mass-media, pentru că „în lipsa donatorilor externi, R. Moldova nu ar mai avea decât presă de partid sau subordonată în totalitate politicienilor”.



La 3 mai, de Ziua Libertății Presei, mai mulți jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor de media au organizat un Marș al Solidarității în centrul capitalei pentru a cere acces la informație, transparență din partea autorităților de stat și respectarea drepturilor jurnaliștilor. Participanții au demarat marșul din fața Parlamentului și au continuat traseul spre Președinție, Guvern și Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Niciun conducător al instituțiilor respective nu a ieșit în fața presei pentru a dialoga cu presa, respectiv, participanții au transmis autorităților textul Memorandumului privind libertatea presei.

Abordat după ședința plenului Legislativului din 3 mai, Andrian Candu a fost întrebat de ce nu a ieșit să discute cu participanții la Marșul Solidarității.

„În primul rând, toți jurnaliștii, inclusiv cei care au fost astăzi în fața clădirii Parlamentului, au primit o invitație de a participa la un eveniment dedicat presei, la ora 9. Anunțul a fost plasat de mai mult timp, puteau să vină aici, puteam să mergem împreună să vedem regia, de unde se transmit ședințele plenului sau ședințele din Sala Europa. Unii n-au vizitat nici până astăzi sala presei, să discutăm foarte multe elemente, să vadă frumoasa expoziție pe care noi am organizat-o, pe de o parte. Pe de altă parte, anul trecut am ieșit în fața protestatarilor și am primit acele revendicări. În baza acelor revendicări au fost făcut un plan de acțiuni, în baza acelui plan de acțiuni a fost creat, inclusiv, și grup de lucru, deoarece s-a vorbit despre lipsa unei legislații bune privind accesul la informație, s-a vorbit despre prevederi noi ce țin de Codul Audiovizualului, s-a vorbit despre lipsa unui concept și a unei strategii de dezvoltare a mass-mediei. Atunci, în baza solicitărilor de anul trecut, am creat un grup de lucru și am invitat să participe la acest grup de lucru, ca să elaboreze această legislație. Le-am și promis: creați legislația și noi o aprobăm în Parlament.

Unele persoane de acolo, foarte vocale anul trecut, n-au fost la nicio ședință în acest grup. Toate ideile pe care le-au avut au rămas doar idei, dar nu și-au dat silința nimeni să vină și să propună, să facă, iar noi să acceptăm și să aprobăm în ședința Parlamentului. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, rea-intenție, pe de altă parte, înseamnă, pur și simplu, o anumită acțiune de a se băga în seamă fără efect.

În acel grup care a fost astăzi în fața Parlamentului sunt jurnaliști de notorietate, sunt oameni care într-adevăr sunt în domeniul mass-mediei și care au tot respectul, inclusiv de la mine, indiferent dacă vorbim despre guvernare sau opoziție. Dar în același grup, există oameni care niciodată n-au scris o știre și habar nu au, de fapt, despre ce este vorba, când vorbesc despre dezvoltarea mass-mediei sau de unele probleme și pun semn mare de întrebare sau de exclamare. Nu fac altceva decât scriu proiecte, obțin finanțare din exterior și trebuie să consume acei bani și s-au obișnuit ca în această zi a anului să organizeze proteste. Decât ai organiza un protest, mai bine ai veni și ai pune umărul și ai face ceva care ar rămâne, inclusiv, pentru colegii din mass-media care cu adevărat lucrează în presă și știu să scrie știri”, a răspuns democratul Andrian Candu.