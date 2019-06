PDM confirmă că Plahotniuc a părăsit R.Moldova, dar acuză presa

Partidul Democrat din Moldova anunță într-un comunicat de presă nocturn că liderul său a părăsit R.Moldova, după ce în presă au apărut mai multe informații la subiect.

„În legătura cu speculaţiile apărute în presă despre aşa-zisa dispariţie a liderului PDM, precizăm că domnul Vlad Plahotniuc a plecat pentru câteva zile din ţară, la familia sa. Facem apel, pe această cale, să fie evitate speculaţiile şi informaţiile neverificate. Recent, cetăţenii au fost intoxicaţi cu o campanie de manipulare asemănătoare, când au fost publicate informaţii false despre starea sănătăţii sale. Este regretabil că se operează cu astfel de ştiri false, care induc în eroare opinia publică”, precizează Biroul de presă al PDM.

Vineri, 14 iunie, PDM a anunțat că pleacă de la guvernare.