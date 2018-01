Partidul „Șor”, fără liderul său, a protestat în fața PAS

Un grup de susținători ai Partidului „Șor”, condus de controversatul primar de Orhei, Ilan Șor a protestat în fața sediului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), cerând Maiei Sandu, lidera formațiunii să nu pună presiune pe justiție în dosarul penal în care Șor este judecat pentru fraudarea sistemului bancar. De la protest a lipsit însă liderul partidului care a protestat, coloana de protestatarii fiind condusă de Mariana Tauber, vicepreședinta formațiunii.

„ Jos Maia Sandu”, „Maia, de la reformele tale, oamenii pleacă din țară”, „Maia, încetează să mai faci flash-moburi” sau „Maia vorbește, Ilan muncește”, „Nu suntem like-uri, noi suntem poporul” sau „Maia, du-te la America” au scandat protestarii. Majoritatea discursurilor, dar și pancartelor protestatarilor erau în limba rusă. Tauber a acuzat liderii PAS de relații cu foști membri ai PLDM, dar și de faptul că Vlad Filat ar fi fost principalul beneficiar al furtului miliardului. Tauber susține că Maia Sandu vrea să ponegreze numele lui Ilan Șor și face presiuni asupra justiției în dosarul Șor.

UPDATE: Reacția Maiei Sandu: „Am urmărit cu tristețe oamenii, în mare majoritate bătrâni, veniți astăzi la sediul PAS să ne someze să nu-l mai criticăm pe Șor și să nu mai cerem justiției pedepsirea lui. Protestatarii cereau să nu fie ponegrită imaginea lui Șor. Nu ai ce ponegri la un individ implicat în furtul miliardului și în coruperea oamenilor, profitând de sărăcia lor”, declară Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate.

„În înregistrarea video, auzeam cum oamenii veniți astăzi se plângeau că au pensii foarte mici, că prețurile sunt foarte mari, că viața este foarte dificilă în Moldova. Din păcate, este adevărat. Cu părere de rău, această stare gravă de lucruri din țară și necazul acestor oameni au fost cauzate anume de Șor, Plahotniuc și alții ca ei, care au furat și au spălat miliarde, care trăiesc în bogăție pe seama acestor oameni, iar acum își bat joc de ei, plătindu-le câteva sute de lei pentru a veni pe frig să le facă jocul. Nu ne vom opri în a cere justiție pentru toți și pedepsirea celor vinovați, inclusiv a lui Șor, anume pentru că dorim ca oamenii să nu trăiască în mizerie. Noi vrem oamenii să trăiască demn și pentru asta vom depune toate eforturile”, punctează Sandu, într-o declarație oferită presei.

Protestul reprezentanților partidului lui Ilan Șor vine la câteva zile după ce dosarul penal în care Ilan Șor este judecat a ajuns la Curtea de Apel Chișinău, după jumătate de an de la emiterea sentinței primei instanțe. Anterior, reprezentanții PAS au protestat în fața Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, împotriva tărăgănării trimiterii dosarului penal examinat anterior de această instanță pe numele lui Ilan Șor la Curtea de Apel. cerând ca dosarul Șor să fie transmis la Curtea de Apel.

În luna iunie 2017, Ilan Șor, controversatul businessman și primar al orașului Orhei, a fost condamnat la 7 ani și șase luni de închisoare pentru cumul de infracțiuni. Instanța însă a dispus ca Șor să fie eliberat din arest, iar pedeapsa pentru acesta să fie ispășită doar după rămânerea sentinței definitive în vigoare. Procurorii au cerut 19 ani de închisoare pentru primarul or. Orhei. Sentința în dosarul Șor a fost pronunțată de judecătorul Andrei Niculcea, cel care a ajuns în sistemul judecătoresc în urmă cu doar doi ani, el făcând parte însă și din completul care l-a condamnat la 9 ani de închisoare pe fostul premier Vladimir Filat.

Andrei Niculcea a menționat atunci că Șor urmează să fie eliberat din arestul la domiciliu, iar acesta trebuie să se prezinte la ședințe atunci când va fi citat. Cei 7 ani și jumătate, dacă vor fi confirmați de Curtea de Apel, Șor ar urma să-i petreacă întrun penitenciar de tip semiînchis.

Condamnat la 7 ani și jumătate, dar liber și cu posibilitatea de a părăsi țara

„Instanța de judecată hotărăște. Se recunoaște Șor Ilan, fiul lui Miron, vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art 196 aliniat 4 și art 243, aliniat 3, lit.b, Cod Penal, și se condamnă pentru faptele săvârșite. Se aplică lui Șor Ilan pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 196, aliniatul 4 o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani. Se aplică lui Șor Ilan pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 243, aliniat 3, lit. B din Codul Penal o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de șase ani. Se stabilește lui Șor Ilan, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni. Se stabilește executarea pedepsei aplicată lui Șor Ilan într-un penitenciar de tip semiînchis. Se pune în executare pedeapsa din momentul rămânerii prezentei sentințe în vigoare. Se înlocuiește arestul la domiciliu cu eliberarea provizorie sub control judiciar până la devenirea sentinței definitive, eliberându-l imediat de sub strajă din sala de judecată. Se stabilesc lui Șor Ilan următoarele restricții și obligații. Să nu părăsească teritoriul R. Moldova decât în condițiile stabilite de instanță, să comunice instanței orice schimbare de domiciliu, să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este citat, să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală. Controlul executării sentinței se pune în sarcina Centrului Național Anticorupție. Se admite, în principiu, acțiunea civilă a Băncii de Economii SA, urmând ca în privința cuantumului despăgubirilor, instanța să hotărască în ordinea acțiunii civile”, a citit Andrei Niculcea din dispozitivul sentinței aplicate lui Ilan Șor.

captură foto: privesc.eu