Năstase despre proiectele lui Chirtoacă și primul lucru pe care-l va face dacă ajunge primar

Candidatul PPDA-PAS-PLDM la șefia Chișinăului, Andrei Năstase, susține că dacă ajunge în fotoliul de primar va continua toate proiectele bune demarate de fostul edil, Dorin Chirtoacă, dar va elimina schemele de corupție și lucrurile făcute în detrimentul cetățenilor. În același timp, Năstase afirmă că dacă ajunge la conducerea capitalei, primul lucru pe care-l va face este de a chema toți angajații Primăriei la responsabilitate. Declarațiile au fost făcute de Năstase la ieșirea din secția de votare, acolo unde a mers, la fel ca în primul tur, alături de soție și fiică.

„Am votat cu foarte mută încerdere, speranță, cu gândul la un viitor mai bun la noi acasă, am votat pentru valorile mele, care, sunt sigur, sunt împărtășite de foarte multă lume, am votat pentru adevăr, demnitate, responsabilitate, respect pentru oameni, pentru asumare, am votat pentru că doar așa putem făuri democrația, stat de drept, doar așa putem făuri economie funcțională, doar așa ne putem recăpăta libertatea, pentru că dacă avem liberate, neapărat vom avea și bunăstare, neapărat vom avea și o mai bună calitate a vieții urbane, neapărat vom avea zâmbete în oraș, lume fericită, oameni pozitivi care-și doresc să rămână acasă”, a răspuns candidatul PPDA întrebat pentru ce a votat.