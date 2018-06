Maia Sandu, despre echipa lui Andrei Năstase la Primăria Chișinău

Lidera PAS, Maia Sandu, susține că în pofida faptului că partidul pe care îl conduce l-a sprijinit în alegeri, Andrei Năstase va decide singur cum își formează echipa la Primăria municipiului Chișinău. Maia Sandu susține că urmează a fi discutate care funcții vor fi scoase la concurs și care se vor împărți pe criterii politice. Declarațiile au fost făcute de președinta PAS în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul TV8.

„Nu facem nicio negociere. Am avut o discuție cu Andrei Năstase. L-am întrebat care sunt planurile lui. Echipa de la Platforma DA mai lucrează. Am discutat despre cum intenționează să-și formeze echipa, care sunt funcțiile care vor merge la concurs, care sunt funcțiile în care vor fi numiți oamenii de către primar, pentru că știți, viceprimarii, pretorii sunt funcții politice. Dânsul s-a arătat deschis să discute cu mai mulți colegi din echipa mea”, a declarat Maia Sandu, precizând că PAS va acorda sprijin primarului general în măsura posibilităților: „o să ne asumăm poate o implicare mai largă în special pe domeniul educației, pentru că este mai aproape și am făcut această promisiune”.

Lidera PAS susține că va fi greu de convins specialiștii buni de a participa în concursurile publice de la Primărie, dar că experiența sa de la Ministerul Educației este un argument că acest lucru nu este imposibil, chiar dacă salariile sunt la fel de mici.

Candidatul PPDA-PAS-PLDM, Andrei Năstase, a câștigat mandatul de un an la șefia capitalei după ce a obținut 52,57% din voturile chișinăuienilor.