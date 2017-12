(foto) Brad „politic” de Crăciun: Silvia Radu îi acuză pe liberali de eșec și cumpără un pom din sectorul Botanica

Solicitați de ZdG, responsabili din cadrul PL nu au răspuns la telefon pentru a oferi declarații pe marginea acuzațiilor Silviei Radu.

Fostul ministru al mediului, liberalul Valeriu Munteanu a criticat, prin intermediului unei comentariu publicat pe pagina sa de Facebook, inițiativa Silviei Radu de a cumpăra un pom din bani proprii și a ironizat pe seama acuzațiilor acesteia precum că liberalii ar fi zădărnicit planurile Primăriei.

„Doamna Silvia Radu ne acuză pe noi, pe liberali, chiar dacă nu ne pronunță numele, că noi suntem cei care am obstrucţionat procesul de aducere a bradului “fermecat” din Ucraina. Mărturisesc, așa este – noi suntem cei care am crescut bradul așa de mare, udându-l sistematic timp de 50 de ani, noi am făcut pădurea din Ucraina așa de densă ca să nu poată intra autocamioanele, noi suntem cei care am construit vagoanele trenurilor așa de mici și înguste că nu au încăput brazii și s-au frânt mai mulți, noi suntem cei care am intrat “prin efracție” în mintea uzurpatoarei doamne și am dirijat tot acest proces comico-tragic legat de bradul de Crăciun al Chișinăului.

P.S. După zeci de mii de lei din bani publici cheltuiți pentru aceasta goană după exuberanţă, primăriţa impostoare a decis să instaleze totuși bradul propus de cei de la spații verzi încă acum o lună – în reportajul TV din 6 noiembrie se vede bradul „cumpărat” azi de Silvia Radu din curtea unei foste grădinițe. Evident, în mod SAMAVOLNIC, fără autorizație de defrișare, cu grave abateri de la lege si cu grave prejudicii aduse mediului”, scrie fostul ministru al Mediului.