Dodon: sponsorii binefacerii prezidențiale sunt date cu caracter personal

Șeful statului susține că nu poate spune cine sunt sponsorii fundației de binefacere conduse de soția sa, deoarece această informație constituie date cu caracter personal. Igor Dodon afirmă că mulți dintre cei care se implică în acte de caritate solicită anonimatul. Declarațiile au fost făcute de președinte în cadrul unei conferințe de presă în care a făcut bilanțul activității sale de 18 luni la președinția R. Moldova.

„Știu că sunt multe întrebări, de unde banii, surse. Unele surse vi le-am dat, am spus, de unde: ambasade, dar nu pot să dau toate numele, aici sunt date cu caracter personal. După ce am lansat mesajul că, uite, avem o familie cu 9 copii în Ștefan-Vodă, că a căzut podul, s-a apropiat de fundație cineva și a spus: eu sunt gata să cumpăr casa asta, dar să nu spuneți la nimeni. Noi transferăm banii, poftim, bine că ați ieșit cu inițiativa asta, că nici nu am știut. Și eu acum ce trebuie să fac? Să iau datele și să le public ca voi să mergeți după el și să-l întrebați de ce ajutați fundația de binefacere?”, a declarat Dodon, precizând că unicul său scop este de a ajuta „oamenii simpli”.

Igor Dodon a enumerat toate acțiunile de binefacere pe care le-a întrerpins prin intermediul fundației „Din Suflet”, conduse de prima doamnă, Galina Dodon, și a dat asigurări că nu a fost cheltuit niciun leu din bugetul de stat.

„Pentru toate aceste acțiuni nu a fost cheltuit niciun ban public, niciun leu din bugetul de stat. Eu nu vreau să fac piar ca unii care fac drumuri”, a replicat șeful statului, menționând că la 1 septembrie circa 25 de mii de copii din familii social-vulnerabile care mer în clasa I vor primi ghiozdane gratis.

Igor Dodon a evitat în repetate rânduri să vorbească despre sursele de finanțare ale acțiunilor de binefacere.

La sfârșitul anului 2017, fundația „Din Suflet” a soției președintelui Republicii Moldova a lansat un proiect care presupune construcția a 300 de complexe sportive în mai multe localităţi ale R. Moldova. Oficial, costul unui singur teren sportiv este de aproape un milion de lei, iar conform contractului încheiat cu primăriile beneficiare, în calitate de donator financiar figurează Asociația Obștească „Iubesc Moldova”, al cărei director este deputatul socialist Corneliu Furculiţă.

Deși terenurile ar fi construite de către asociațiile obștești din jurul PSRM-ului, consilierul prezidenţial Ion Perju, angajat al Preşedinţiei, este persoana care ia legătura cu primăriile din sate pentru a discuta despre proiect. Cu toate astea, oficial, instituţia prezidenţială neagă că ar organiza construcţia terenurilor sportive.

Anterior, ZdG a scris că fundaţia „Din Suflet” a primei-doamne „pompează” milioane de lei în acţiuni de promovare a şefului statului, numite şi de caritate, fără a specifica originea resurselor financiare.