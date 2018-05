(CV) Cine este candidatul care câștigă din primul tur fotoliul de primar la Bălți

S-a născut pe 05 septembrie an. 1971 în mun. Bălți.

Studii:

1999 – 2000 – Institutul de Educație Fizică, Turism și Sport, or. Odessa, Ucraina

1989 – 1993 – Școala Militară Superioară de Logistică din Volsk

1987 – 1989 – Școală internat specializată militară, mun. Chișinău

1986 – 1987 – Școala militară Suvorov din Kiev, Ucraina

1978 – 1986 – școala medie rusă nr. 7, mun. Bălți

Experiența profesională:

29.06. 2015 – 08.02.2018 — consilier municipal, PP «Partidul Nostru», Consiliul mun. Bălți

2015 – prezent – fondator al Clubului de fotbal «Заря»

2009 – prezent – fondator al Organizației Obștești «Piramida»

1999 – 2015 — bază turistică de agrement «Automobilist», or. Belgorod-Dnestrovsc, stațiune «Zatoca»

1995 – 1997 – șef de serviciu al unui batalion separat de asalt

1993 – 1995 – șef al serviciului de alimentație și îmbrăcăminte a unității militare nr. 54856

Stagii, burse, practică profesională:

Octombrie an. 2015 – participant al Forumului de afaceri din or. Nijnii Novgorod, Rusia

Octombrie an. 2015 – membru al delegației mun. Bălți privind semnarea Acordului de cooperare dintre raionul Pușkin, or. Sankt-Petersburg, Rusia și mun. Bălți