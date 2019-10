Codreanu a mers la CECE, după ce CA a anulat decizia privind neînregistrarea lui în cursa electorală. Ce urmează

Fostul primar interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a mers astăzi, 9 octombrie, la Consiliul Electoral de Circumscripție pentru a se înregistra în cursa electorală. Asta după ce, ieri, 8 octombrie, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală (CECE) Chișinău, care a refuzat să-l înregistreze pe Ruslan Codreanu în calitate de candidat independent la funcția de primar al capitalei.

Membrii CECE Chișinău urmează să ia act de hotărârea emisă de Curtea de Apel Chișinău, prin care instanța a anulat motivele pentru care Codreanu nu a fost înregistrat în cursa electorală. Astfel, în următoarele 24 de ore CECE trebuie să decidă dacă Ruslan Codreanu va fi, totuși, înregistrat în calitate de candidat independent în cursa pentru capitală.

„Eu vreau să spun că lupta noastră din ultimele două săptămâni, cu sistemul informațional și cu unii reprezentanți ai organelor electorale s-a încheiat cu succes. Pe mine asta mă face fericit, noi am demonstrat că fiecare semnătură din cele 797 de semnături sunt făcute de oameni reali, inclusiv și ieri, prin faptul că am dus copiile buletinelor oamenilor și le-am prezentat în instanță, cu listele de subscripție în față ca să se vadă că sistemul a dat erori. Până la urmă am demonstrat că avem dreptate, astfel că am trecut bariera de 10 mii de susținători. Astăzi am depus dispozitivul Curții de Apel și demersul de înregistrate în cursa electorală. Decizia Curții de Apel a anulat motivele care au stat la baza neînregistrării mele în cursa electorală. Acum nu mai există alte motive pentru care să nu fiu înregistrat. Termenul de verificare a listelor a expirat și nu are cum să nu fiu înregistrat. CECE are maxim 24 de ore pentru a se pronunța”, a declarat Ruslan Codreanu.