Artistul care a ieșit pe scenă cu mesajul „Nu Plaha” i-a scris Monicăi Babuc: Ministerul a devenit o unealtă pentru persecutări

Interpretul Pasha Parfeni, cel care în urmă cu doi ani , de Ziua Independenței R. Moldova, a ieșit pe scena din Piața Marii Adunări Naționale cu un tricou care avea inscripționat mesajul #NuPlaha, denunță, într-o scrisoare deschisă adresată Monicăi Babuc, ministra Educației, Culturii și Cercetării abuzuri din partea regimului de la guvernare. „Ministrul Culturii a devenit o unealtă pentru persecutări în mâinile regimului. Probabil, Dvs nici nu mă persecutați din motive personale. Există un scop cu mult mai important: „Toți oamenii de cultură ori trebuie să cânte cântecul regimului ori să tacă! Nimeni să nu se creadă liber să se dea cu părerea. Dar dacă o să ne criticați o să pățiți ca și Parfeni”, spune interpretul.

„Nu este pentru prima dată când Vă adresez o scrisoare deschisă. Și de această dată la fel sper mult să primesc un răspuns din partea Dvs, pentru că problema mea este rezultatul politicii pe care o abordează partidul pe care îl susțineți. Eu însă cred că funcția de ministru Vă obligă juridic și moral să asigurați dreptul la libera exprimare oricărui cetățean, indiferent dacă viziunile acestuia coincid sau nu cu viziunile Dvs”, scrie Pasha Parfeni, în mesajul postat pe pagina sa de facebook.

„Doamna Ministru Babuc, în această iarnă intenționam să organizez o serie de concerte, și în acest scop am rezervat o sală de concerte încă în luna mai. Însă zilele trecute am fost anunțat aproape cu lacrimi în ochi, că, din păcate, nu va fi posibil să fac concerte în sala rezervată. Explicații: Nu putem. Nu ni se permite. Având în vedere intimidările celor care nu sunt “cuminți” îmi permit să nu divulg numele și alte detalii, ca să nu creez probleme persoanelor, care au ajuns ostatici ai acestei situații.

Acum 2 ani, când am fost exclus din concertul “Potcoava de Aur” ați venit cu replica: „Nici Ministerul Culturii, nici eu personal şi nici echipa din care fac parte nu are nimic comun cu cele întâmplate la „Potcoavă de Aur”, iar învinuirile care mi se aduc sunt false şi lipsite de orice temei”. Vă asigur, că pe parcursul acestor ani am primit mai multe dovezi care confirmă că anume din directia Dvs și a echipei din care faceți parte au venit indicații să nu fiu lăsat să activez liber ca artist. Că sunt interzis îl cunosc atât artiști, cât și regizori, prezentatori și tehnicieni ai scenei”, spune Pasha Parfeni.

„Vă scriu, D-na Ministru, pentru că vreau să aduc în atenția publicului un adevăr dureros: Ministrul Culturii a devenit o unealtă pentru persecutări în mâinile regimului. Probabil, Dvs nici nu mă persecutați din motive personale. Există un scop cu mult mai important: „Toți oamenii de cultură ori trebuie să cânte cântecul regimului ori să tacă! Nimeni să nu se creadă liber să se dea cu părerea. Dar dacă o să ne criticați o să pățiți ca și Parfeni”. Eu am devenit o lecție pentru toți colegii mei, un exemplu de cum vor fi tratați și alții care se vor opune. Din păcate ați reușit. Ați băgat frica în colegii mei de breaslă. Majoritatea nu vă iubesc, dar în schimb se tem. Oamenii urăsc acest regim, și ca să controlați societatea aveți doar o singură opțiune: frică, teroare și persecuții. Sunteți sigură că Vă regăsiți în această ipostază? Zilele regimului sunt numărate. Aceasta se simte peste tot, atât în convulsiile acestei guvernări cât și în discuțiile cu oamenii din toată țara. Neavând acces la multe dintre televiziunile, radiourile, scenele importante din Moldova, fiind lipsit de dreptul de a închiria o sală pentru concerte, mi-a rămas cel mai important lucru: inima Publicului. Ceea ce din suflet Vă doresc și Dvs! În pofida acestor interdicții sunt preconizate mai multe concerte și în Diasporă și în Moldova, pentru că oamenii întotdeauna îi susțin pe cei care sunt curajoși și liberi. Cultura nu este altceva, decât drumul catre Libertate! Vă rog, să nu mă împiedicați să rămân curajos și să mă exprim liber. Mai mult, Vă invit, cât nu e prea târziu și irecuperabil, să mergem împreună pe acest drum al libertății”, mai scrie Pasha Parfeni, în scrisoarea deschisă adresată Monicăi Babuc.

Acum doi ani, sâmbătă, 27 august 2016, în timpul concertului dedicat Zilei Independenței R. Moldova, interpretul Pasha Parfeni a urcat pe scena instalată în PMAN purtând un tricou cu mesajul #NuPlaha, inspirat dintr-o campanie desfășurată pe rețelele de socializare orientată împotriva politicianului Vlad Plahotniuc. „Sunt sigur că fiecare dintre noi visează la o Moldovă unită, cu adevărat independentă. Independentă de corupție, independentă de oligarhi. Sunt absolut sigur că fiecare dintre noi este gata să-și scoată cămașa de pe el pentru asta. Vă rog doar să mă susțineți cu lumină, eu am să-mi scot cămașa. Te iubesc, Moldova!”, a exclamat interpretul de pe scena instalată în PMAN în timp ce-și scotea cămașa sub care purta tricoul cu inscripția #NuPlaha.

Totodată, interpretul spunea atunci că nu se teme de eventuale urmări negative asupra carierei sale după acea ieșire. „Deja cum o fi. Vom vedea ce va urma. Nu am griji, nu am frică. După reacția pozitivă a oamenilor eu mă simt liniștit pentru că știu că ceea ce am făcut este important pentru multă lume”, a declarat atunci Pasha Parfeni.