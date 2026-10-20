LIVE TEXT Trei persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Kiev. Război în Ucraina, ziua 1700

8:22 Trei persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unei clădiri de producție și depozitare dintr-o localitate din raionul Obuhiv, regiunea Kiev, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În urma loviturii, clădirea în care funcționau spații de producție și depozitare a fost cuprinsă de flăcări, scrie sursa citată, precizând că incendiul a fost stins, iar echipele de intervenție continuă lucrările de îndepărtare a dărâmăturilor.

Inițial, autoritățile ucrainene au anunțat că o persoană a murit, iar alte șase au fost rănite în urma atacului asupra unei întreprinderi din raionul Obuhiv. Ulterior, bilanțul victimelor a crescut la trei morți.