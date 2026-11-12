VIDEO Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, la o companie de panificație care ar fi plătit salarii „în plic”. Administratorul și încă o persoană au fost reținuți

Mai multe percheziții au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în care ar fi fost implicată o companie din domeniul panificației. În cadrul cauzei penale au fost reținute două persoane, administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Poliție, în perioada 2023–2025, reprezentanții întreprinderii ar fi pus în aplicare un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin tăinuirea unei părți din fondul real de salarizare și, implicit, diminuarea obligațiilor fiscale față de stat.

Valoarea estimativă a remunerațiilor achitate și nedeclarate autorităților se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.

„În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național”, notează Poliția.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.