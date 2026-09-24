VIDEO Pe urmele accidentului: un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui Mercedes, a ignorat solicitarea polițiștilor de a se opri, a pierdut controlul maşinii și s-a tamponat într-un semafor

Pe strada Calea Orheiului din capitală, un tânăr de 22 de ani, aflându-se la volanul unui Mercedes a pierdut controlul maşinii și s-a tamponat lateral în pilonul unui semafor. Noaptea trecută, în jurul orei 01:50, polițiștii de patrulare au observat tânărul care efectua manevre periculoase în trafic și provoca zgomot excesiv.

La solicitarea polițiștilor de a opri, şoferul a ignorat semnalele și a continuat deplasarea cu viteză excesivă, inclusiv trecând la culoarea roșie a semaforului, informează Poliția.

Oamenii legii scriu că potrivit cazierului contravențional, în ultimii trei ani, acesta a fost sancționat în 22 de cazuri pentru încălcări ale Regulamentului circulației rutiere și are în prezent 7 puncte de penalizare.

În cadrul documentării cazului, au fost constatate și alte două contravenții, pentru care urmează să fie aplicate sancțiunile prevăzute de legislație, precizează Poliția.