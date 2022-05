După ce magistrații Curții de Apel (CA) Chișinău au marți, 31 mai, au respins recursul înaintat de procurorii anticorupție privind schimbarea măsurii preventive, din arest la domiciliu în arest în izolator, în privința lui Igor Dodon, fostul șef de stat a declarat că „dosarul este unul frabicat și că a înaintat cerere de recuzare a procurorilor anticorupție care gesionează cauza.

„Magistrații au lăsat aceeași decizie. Vreau să declară că mă consider nevinovat, sunt gata să conlucrez cu organele de anchetă, dar consider acest dosar politic la comanda conducerii de vârf al statului, în special a doamnei Maia Sandu care mi-a fost oponentă la două scrutine prezidențiale. Îmi exprim neîncredera și dezacordul cu procurorii care conduc acest caz. În primul rând – Mai multe probe din dosar au apărut în mass-media. Este vorba de manipulări care au loc și legea presupune că procurorul anticorupție trebuie să aibă experiență de 4 ani. Noi am cerut recuzarea procurorilor și solicităm ca pe acest dosar să fie procurori cu experiență și neafiliați politic. Urmează o perioadă de justiție televizată pe cazul meu. (…) Procurorul îmi interzice să mă văd cu mama. Care-i sensul? (…) Eu sunt în arest chiar dacă la domiciliu, dar în arest cu GPS în buzunar. (…) Vor fi scurgeri de video, foto din arhiva personală”, a declarat socialistul Igor Dodon.