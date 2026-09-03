VIDEO „Angajat din sistemul de justiție de la Sud” și doi complici – reținuți pentru comerț cu cocaină

„Angajat din sistemul de justiție de la Sud” și doi complici – reținuți pentru comerț cu cocaină
Trei persoane, inclusiv un „angajat din sistemul de justiție de la Sud”, au fost reținute și sunt cercetate într-un doar de comerț cu cocaină. Conform unui comunicat de presă, suspecții – trei tineri cu vârste de 22, 24 şi 33 de ani – și-ar fi desfășurat activitatea pe aplicația Telegram.
Potrivit datelor din dosarul penal, „doi puneau în vânzare cocaina, iar cel de-al treilea ar fi pus la dispoziție bani pentru cumpărarea drogurilor ce urmau să fie vândute”.
„În vederea consolidării probatoriului, oamenii legii au descins cu peste 10 percheziții. Drept urmare, au fost ridicate droguri și peste 130 de mii de lei în diferite valute, ce ar proveni din trafic de droguri.
De asemenea, a fost ridicat un automobil, șapte telefoane mobile, un calculator, cântare de mici dimensiuni, mai multe pachete de tip zip-lock, cartele bancare, un pistol pneumatic, o cagulă și cuțite.
Urmare a reținerii în flagrant, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale a depus demers pentru aplicarea arestului preventiv (cu asigurarea prezumției nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, potrivit legii)”, a comunicat Procuratura.