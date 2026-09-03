VIDEO „Angajat din sistemul de justiție de la Sud” și doi complici – reținuți pentru comerț cu cocaină

Trei persoane, inclusiv un „angajat din sistemul de justiție de la Sud”, au fost reținute și sunt cercetate într-un doar de comerț cu cocaină. Conform unui comunicat de presă, suspecții – trei tineri cu vârste de 22, 24 şi 33 de ani – și-ar fi desfășurat activitatea pe aplicația Telegram.

Potrivit datelor din dosarul penal, „doi puneau în vânzare cocaina, iar cel de-al treilea ar fi pus la dispoziție bani pentru cumpărarea drogurilor ce urmau să fie vândute”.