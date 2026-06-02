Cine ar putea fi noul ambasador al SUA în R. Moldova. Trump și-a anunțat nominalizarea

Președintele SUA Donald Trump a propus un nou ambasador în R. Moldova. Potrivit unui document cu nominalizări trimis Senatului, este vorba despre Joseph Burkhalter, din Georgia – în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în R. Moldova.

Conform informațiilor publice, J. Mark Burkhalter a fost nominalizat de către Trump, în 2020, la funcția de ambasador în Norvegia, nominalizarea acestuia fiind respinsă.

În 2020, Departamentul de Stat al SUA îl descria pe Mark Burkhalter ca consilier principal în cadrul departamentului de Politici Publice și Reglementare al Dentons US LLP – „joacă un rol important în inițiativele Dentons din domeniul afacerilor publice și al dezvoltării economice din Regatul Unit”.

Burkhalter a reprezentat suburbiile din Atlanta ale comitatului Fulton de Nord în Adunarea Generală a statului Georgia timp de 18 ani.

„Ales pentru prima dată în Legislativul statal la vârsta de 31 de ani, Burkhalter a jucat un rol major în elaborarea și adoptarea legislației axate pe promovarea dezvoltării economice, a creșterii afacerilor și a calității vieții în zona metropolitană a orașului Atlanta. A părăsit funcția în calitate de președinte emerit, după ce a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților și de președinte pro tempore, funcție în care a fost ales cu sprijinul bipartizan al colegilor săi. Zecile de ani de serviciu public ale domnului Burkhalter în calitate de funcționar ales și lider de afaceri, angajamentul său față de promovarea leadershipului și implicării americane, precum și înțelegerea sa amplă a complexității promovării unei creșteri economice puternice îl fac o alegere excelentă pentru funcția de ambasador al SUA în Norvegia. În paralel cu activitatea sa în cadrul administrației publice, domnul Burkhalter și-a construit o carieră de succes în domeniul dezvoltării imobiliare. Anterior, a fost membru în consiliile de administrație ale Camerei de Comerț North Fulton și ale Districtului de Dezvoltare Comunitară North Fulton din Alpharetta, Georgia”, scria atunci Departamentul de Stat.

Kent Logsdon și-a încetat mandatul la Chișinău acum doi ani, în iunie 2024. Pe 27 mai 2024, ambasadorul SUA la Chișinău, E.S. Kent Logsdon, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul de Onoare”. Distincția a fost acordată „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția adusă la aprofundarea relațiilor moldo-americane și la implementarea reformelor democratice și economice în țara noastră, precum și pentru susținerea eforturilor R. Moldova de consolidare a securității naționale”.

Kent D. Logsdon a fost ambasador al SUA în R. Moldova de pe 28 decembrie 2021, atunci când a depus la Washington DC jurământul de intrare în funcție.