Un bărbat cu cetățenia R. Moldova a fost arestat la Iași pentru terorism în Lituania la comanda Serviciul Militar de Informații din Rusia

Un bărbat cu cetățenie română și moldovenească, dat în urmărire internațională de autoritățile din Lituania într-un dosar de terorism, a fost arestat la punctul de trecere a frontierei Albița, la granița dintre România și Republica Moldova. Cazul este al doilea, într-un interval de aproximativ o săptămână, în care un suspect acuzat de infracțiuni comise în contextul războiului din Ucraina este reținut la această frontieră, relatează Ziarul de Iași.

Este vorba despre Sergiu Gurschi, în vârstă de 66 de ani, care a fost reținut pe 24 septembrie, în jurul orei 22:45, în timp ce se afla ca pasager într-un autocar. A doua zi, Curtea de Apel Iași a dispus arestarea sa provizorie pentru 15 zile, în vederea predării către autoritățile din Lituania.

Potrivit minutei instanței, pe numele lui Gurschi Tribunalul Districtual din Vilnius a emis, la 31 august 2026, un mandat european de arestare pentru comiterea unei infracțiuni de terorism.

Conform informațiilor obținute de Ziarul de Iași de la surse din cadrul Parchetului, Gurschi are cetățenie română și moldovenească și și-ar fi declarat domiciliul într-un imobil din Sectorul 3 al Bucureștiului.

Autoritățile lituaniene îl investighează într-un dosar privind incendierea mai multor bunuri și imobile cu ajutorul unor pachete cu dispozitive explozive, expediate prin intermediul unor companii de curierat precum DHL și DPD. Ancheta de la Vilnius vizează fapte comise începând cu anul 2024.

Potrivit mandatului european de arestare, Gurschi ar fi devenit membru al unei grupări teroriste la mijlocul anului 2024 și, împreună cu alți membri ai acesteia, ar fi participat la incendierea unor bunuri aparținând companiei DHL, acțiuni despre care autoritățile lituaniene susțin că au avut scop terorist și au pus în pericol viața și sănătatea mai multor persoane.

Cu șase zile înainte de arestarea lui Gurschi, Curtea de Apel Iași dispusese arestarea unui alt bărbat reținut la aceeași frontieră, Iurie Manic. Acesta era vizat de un mandat de arestare emis de autoritățile franceze, fiind acuzat de „demoralizarea armatei în scopul de a prejudicia apărarea națională”, într-un dosar care ar avea legătură cu războiul ruso-ucrainean.