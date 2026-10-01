Încă 157 de milioane de euro din Planul de creștere pentru R. Moldova vor fi debursate în curând. Anunțul a fost făcut de către comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de premierul Vasile Tofan.

Comisarul european Valdis Dombrovskis, care întreprinde o vizită de două zile la Chișinău, și-a început vizita în R. Moldova cu o întrevedere cu Președinta Maia Sandu și a participat și la Conferința Internațională anuală organizată de Banca Națională.

Acesta a subliniat că integrarea economică nu este automată și că R. Moldova are nevoie de politici adecvate și instituții solide pentru a crește productivitatea, salariile și nivelul de trai.

Oficialul european a remarcat faptul că deficitul bugetar rămâne ridicat, iar datoria publică raportată la PIB continuă să crească. El a indicat mobilizarea veniturilor, prioritizarea cheltuielilor, privatizarea și gestionarea datoriei drept domenii în care sunt necesare progrese. Aceste măsuri ar permite R. Moldova să creeze un „spațiu fiscal” suficient pentru a putea reacționa la eventuale șocuri economice.

În prezent, Uniunea Europeană evaluează pașii de reformă care trebuiau întreprinși până în iunie 2026 în acest sens.

Valdis Dombrovskis a declarat, în cadrul conferinței de presă susținută alături de premierul Vasile Tofan, că încă 157 de milioane de euro din Planul de creștere pentru R. Moldova vor fi debursate în curând.

„Încă mai avem multe de făcut. Am ajuns ca și perioadă la jumătatea căii de reforme. Încă două treimi din reforme urmează să fie implementate, a precizat comisarul”, a declarat el.

R. Moldova mai are alte 40 de reforme de realizat până în decembrie și alte 57 sunt planificate pentru anul viitor.

Comisarul a încurajat R. Moldova să continue angajamentele față de partenerii internaționali, în special cu Fondul Monetar Internațional (FMI). Acesta a reiterat sprijinul Uniunii Europene, apreciind ritmul reformelor economice și fiscale, precum și pașii făcuți în direcția consolidării securității energetice. Oficialul european a evidențiat că economia Republicii Moldova face progrese semnificative, menționând că 70% din investițiile străine directe din țară provin din statele membre ale UE.