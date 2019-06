Ultima oră/ Coproprietarul Andy’s Pizza, eliberat din arest

Omul de afaceri Andrei Tranga a fost eliberat din arest preventiv și urmează să se afle până la 14 iulie în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

În fața instanței de judecată, omul de afaceri a fost întâmpinat în aplauze de mai mulți susținători care au așteptat decizia magistraților și au scandat „Libertate!”.

Andrei Tranga este coproprietarul lanțului de restaurante „La Plăcinte” și „Andy’s Pizza”. Acesta a fost reținut de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, vineri, 26 aprilie, într-un dosar penal deschis pentru șantaj.

Procurorii îl acuză pe Tranga de faptul că ar fi fost implicat într-o schemă de preluare a afacerii lui Viorel Varzari, mai exact a întreprinderii SRL „Molinart Grup”, deținătorul mărcii comerciale „ARTINOX”.

Andrei Tranga neagă acuzațiile și se declară nevinovat.

ZdG a consultat documente din dosar și a discutat cu mai multe persoane implicate pentru a stabili cronologia evenimentelor care au dus la reținerea omului de afaceri Andrei Tranga și a altor patru persoane, dar și la demisia șefului Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari: