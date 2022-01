Socialistul Dodon, după trei ore în fața procurorilor: „Sunt absolut sigur că eu personal nu port nicio vină. Voi căutați potcoave de 14 ani în urmă” – VIDEO

Fostul președinte moldovean, socialistul Igor Dodon, s-a aflat mai bine de trei în fața procurorilor, la Procuratura Generală, acolo unde a fost audiat în cadrul cauzei penale SA „Energocom” privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009, atunci când Dodon era ministrul al Economiei. Socialistul are statut de bănuit în acest dosar.

După audieri, Dodon a declarat pentru presă că „este sigur că nu are nicio vină în acest dosar” și a calificat toate vizitele sale la Procuratura Generală „show-„uri”. Socialistul susține că a fost audiat aproape trei ore de procurori la insistența sa și că acuzatorii i-au prezentat astăzi mai multe documente a cărui conținut Dodon nu-l cunoștea. Tot aici, Dodon acuză că este chemat la PG la indicațiile actualei guvernări.

„Dacă actuala conducere a țării crede că cu chemarea mea mai des la Procuratură o să scadă prețurile la gaz și la energie electrică greșește amarnic. Când poporul e nemulțumit de creșterea prețurilor în urma incompetenței Guvernului actual, ei mă cheamă la Procuratură. Le mai spun încă odată, toate încercările de a schimba agenda publică prin astfel de show-uri și justiție televizată nu vor aduce rezultate. Eu, așa cum am spus, nu mă ascund, vin, discut. Prezint informațiile pe care le-am obținut suplimentar. Vreau să vă spun că după ce m-am aprofundat mai mult în detaliile acestui caz, 2008, 14 ani în urmă, apropo, nici documentele nu se păstrează în ministere mai mult de 10 ani, dar din ceea ce îmi amintesc din acest caz și detaliile pe care le-am obținut, sunt absolut sigur, atât eu, cât și colegii mei, echipa de avocați care mă susțin, că eu personal nu port nicio vină. Nici bănuit nu pot fi în acest dosar. Vreau să reiterez încă odată ceea ce am spus în luna mai 2008. Atunci, R. Moldova a obținut cel mai avantajos preț din regiune la livrarea energiei electrice. Vin cu detalii. Prețul obținut atunci de R. Moldova, cu toate că responsabili nu am fost eu personal, dar Energocom, prețul a fost de 4 cenți și 3,3 cenți, în condițiile în care prețul pe piața din Ucraina era de 6,2 cenți (…) Întrebare către Prucuratură: „Da ce-i cu dosarul miliardului? Tăceți toți? Da ce-i cu cesionarea aeroportului? Tăceți toți pentru că atunci când veți începe a săpa acolo, veți da de persoane din conducerea statului. Iată asta se numește justiție selectivă și show-uri care nu vor duce la nimic absolut. Eu sunt deschis pentru colaborare și cu cei din PG. Astăzi am insistat ca să discutăm mai mult, să-mi prezinte unele informații pe care anterior nu le-am cunoscut. N-ai de unde să cunoști toate aceste contracte. Le-am cerut ca să mi le prezinte, de aceea am stat mai mult azi. Le-am spus că atunci când este necesar sunt gata să vin, să discutăm și să aducem lumină pe toate insinuările josnice cu care merge actuala guvernare.

Oamenii vor prețuri mai ieftine acum la gaz, dar voi căutați potcoave de nu știu ce, de 14 ani în urmă. Nu căutați tancuri rusești, ocupați-vă de problemele oamenilor”, a declarat Dodon după audieri.