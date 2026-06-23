LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu 135 de drone, iar 118 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1581

UPDATE 9:45 În noaptea de 23 iunie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 135 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Orel, Kursk, Breansk, Primorsko-Ahtarsk și Millerovo, au anunțat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic (REB), unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât prin bruiaj 118 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 13 lovituri ale dronelor de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte în alte trei locații.