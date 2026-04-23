Șapte persoane care ar face parte dintr-o grupare de escroci, reținute în capitală: prejudiciu de 1,5 milioane de lei, sub pretextul prevenirii unor fraude bancare

Șapte persoane care ar fi membri ai unei grupări criminale organizate, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, inclusiv cetățeni străini, au fost reținuți de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani. Aceștia sunt suspectați de implicare în escrocherii comise pe teritoriul capitalei, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit datelor anchetei, suspecții ar fi implicați în comiterea a cel puțin 13 episoade de escrocherie, prejudiciul total cauzat victimelor depășind suma de 1,5 milioane de lei.

Investigațiile au stabilit că gruparea ar fi fost specializată în escrocherii prin apeluri telefonice. Membrii acesteia ar fi contactat victimele prezentându-se drept angajați ai instituțiilor de drept sau bancare.

„Sub pretextul prevenirii unor fraude bancare, victimele erau convinse să transmită bani suspecților”, notează IGP.

Patru dintre persoanele reținute ar fi avut rolul de curieri, iar ceilalți trei s-ar fi ocupat de convertirea sumelor obținute în criptovalută și transferul acestora către alți membri ai grupării. Conform oamenilor legii, o parte din prejudiciu a fost recuperată.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.