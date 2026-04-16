Peste 500 de apeluri la Serviciul 112 privind tentative de fraudă, în ultima săptămână

Autoritățile atenționează asupra creșterii numărului de tentative de fraudă, după ce, în ultimele șapte zile, la Serviciul 112 au fost înregistrate 516 apeluri legate de astfel de cazuri, transmit reprezentanții Serviciului 112. În acest context, SFS readuce la cunoștință contribuabililor că au loc tentative de fraudă în care persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii.

Potrivit datelor oficiale, aceasta reprezintă o medie de aproximativ 74 de apeluri zilnice, în care cetățenii au semnalat că au fost contactați de persoane care își atribuie în mod fals calitatea de reprezentanți ai unor instituții publice, bănci sau alte entități.

În majoritatea cazurilor, escrocii încearcă să obțină date personale sau bancare, folosind diverse pretexte și invocând situații urgente.

În același timp, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii, prezentându-se drept reprezentanți ai unor instituții publice sau financiare și invocând livrarea unor trimiteri sau existența unor solicitări de credit.

În cadrul acestor apeluri, victimele sunt informate despre o presupusă expediere (pretins din partea Serviciului Fiscal de Stat) care urmează a fi livrată prin curier, fiind solicitată confirmarea livrării în aceeași zi. Sub acest pretext, persoanelor li se transmite un cod de verificare prin SMS (expediat aparent din partea unei instituții financiare), iar acestea sunt îndemnate să comunice codul telefonic.

Ulterior, victimele pot fi contactate de pe mai multe numere de telefon, inclusiv din afara țării, precum și de persoane care se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții bancare. Aceștia invocă existența unei cereri de creditare pretins depuse și aprobate pe numele victimei, încercând să obțină informații suplimentare sau să inducă în eroare.

În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită și să evite furnizarea informațiilor sensibile în cadrul apelurilor suspecte. De asemenea, se recomandă verificarea identității apelantului, întreruperea convorbirii în cazul solicitărilor dubioase și sesizarea instituțiilor competente.

În cazul în care se confruntă cu astfel de situații, cetățenii sunt încurajați să apeleze numărul unic de urgență 112.