Schemă de fraudă cu „verificarea contoarelor de gaze”. Cei implicați solicită informații din buletin
„Persoane necunoscute se prezintă la locuințele consumatorilor drept reprezentanți ai companiei, comunică informații eronate privind verificarea contoarelor de gaze naturale și solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin”, aceasta este o nouă schemă de fraudă despre care atenționează „Energocom”. Furnizorul menționează că „nu dispune de echipe mobile care să activeze în teritoriu”.
„Energocom” adaugă că nu solicită consumatorilor, nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu, date confidențiale precum informații din buletin, date bancare sau alte informații cu caracter personal.
Totodată, furnizorul a venit cu un îndemn către cetățeni, pentru ca aceștia să nu devină victimele escrocilor.
„Recomandăm cetățenilor să manifeste prudență și să nu ofere astfel de date persoanelor necunoscute. Pentru verificarea informațiilor sau în cazul unor neclarități, poate fi apelat Centrul de apel al S.A. „Energocom” la numărul 1304. În situația în care suspectați o tentativă de fraudă, vă îndemnăm să sesizați imediat autoritățile competente la 112”, se arată în comunicat.