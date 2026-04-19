Schemă de fraudă cu „verificarea contoarelor de gaze”. Cei implicați solicită informații din buletin

„Persoane necunoscute se prezintă la locuințele consumatorilor drept reprezentanți ai companiei, comunică informații eronate privind verificarea contoarelor de gaze naturale și solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin”, aceasta este o nouă schemă de fraudă despre care atenționează „Energocom”. Furnizorul menționează că „nu dispune de echipe mobile care să activeze în teritoriu”.

„Energocom” adaugă că nu solicită consumatorilor, nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu, date confidențiale precum informații din buletin, date bancare sau alte informații cu caracter personal.

Totodată, furnizorul a venit cu un îndemn către cetățeni, pentru ca aceștia să nu devină victimele escrocilor.