Număr crescut de refuzuri la intrarea în Franța: Ambasada R. Moldova atenționează moldovenii despre condițiile pe care trebuie să le respecte

„În ultima perioadă, s-a înregistrat un număr crescut de refuzuri la intrarea în Franța”, a anunțat Ambasada R. Moldova la Paris. Instituția a publicat joi, 23 aprilie, un mesaj în care subliniază obligativitatea respectării condițiilor de intrare stabilite de autoritățile franceze.

Astfel, conform reprezentanței diplomatice, documente necesare, care vor verificate la frontieră, sunt:

  • Pașaport biometric valabil
  • Bilet de avion dus-întors
  • Asigurare medicală valabilă pe durata șederii
  • Confirmarea cazării (hotel, rezervare etc.) sau datele persoanei gazdă (nume, adresă, telefon)
  • Dovada resurselor financiare (numerar, carduri bancare, bursă, scrisori de garanție etc.)

Documente suplimentare, după caz:

  • Confirmare de la spital (pentru tratamente medicale)
  • Scrisoare de invitație (pentru vizite private, conferințe, reuniuni profesionale)
  • Confirmare de la instituția de învățământ (pentru vizite de studii)

Nivel minim de resurse financiare pe zi:

  • Cu attestation d’accueil (un document oficial francez, eliberat de primărie, prin care un rezident confirmă că găzduiește un cetățean non-UE pentru mai puțin de 3 luni, n.r.): 32,50 euro
  • Cu rezervare hotel: 65 euro
  • Fără rezervare de hotel/dovadă de cazare: 120 euro

Citește și

