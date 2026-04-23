Număr crescut de refuzuri la intrarea în Franța: Ambasada R. Moldova atenționează moldovenii despre condițiile pe care trebuie să le respecte

„În ultima perioadă, s-a înregistrat un număr crescut de refuzuri la intrarea în Franța”, a anunțat Ambasada R. Moldova la Paris. Instituția a publicat joi, 23 aprilie, un mesaj în care subliniază obligativitatea respectării condițiilor de intrare stabilite de autoritățile franceze.

Astfel, conform reprezentanței diplomatice, documente necesare, care vor verificate la frontieră, sunt:

Pașaport biometric valabil

Bilet de avion dus-întors

Asigurare medicală valabilă pe durata șederii

Confirmarea cazării (hotel, rezervare etc.) sau datele persoanei gazdă (nume, adresă, telefon)

Dovada resurselor financiare (numerar, carduri bancare, bursă, scrisori de garanție etc.)

Documente suplimentare, după caz:

Confirmare de la spital (pentru tratamente medicale)

Scrisoare de invitație (pentru vizite private, conferințe, reuniuni profesionale)

Confirmare de la instituția de învățământ (pentru vizite de studii)

Nivel minim de resurse financiare pe zi: