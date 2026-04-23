Număr crescut de refuzuri la intrarea în Franța: Ambasada R. Moldova atenționează moldovenii despre condițiile pe care trebuie să le respecte
„În ultima perioadă, s-a înregistrat un număr crescut de refuzuri la intrarea în Franța”, a anunțat Ambasada R. Moldova la Paris. Instituția a publicat joi, 23 aprilie, un mesaj în care subliniază obligativitatea respectării condițiilor de intrare stabilite de autoritățile franceze.
Astfel, conform reprezentanței diplomatice, documente necesare, care vor verificate la frontieră, sunt:
- Pașaport biometric valabil
- Bilet de avion dus-întors
- Asigurare medicală valabilă pe durata șederii
- Confirmarea cazării (hotel, rezervare etc.) sau datele persoanei gazdă (nume, adresă, telefon)
- Dovada resurselor financiare (numerar, carduri bancare, bursă, scrisori de garanție etc.)
Documente suplimentare, după caz:
- Confirmare de la spital (pentru tratamente medicale)
- Scrisoare de invitație (pentru vizite private, conferințe, reuniuni profesionale)
- Confirmare de la instituția de învățământ (pentru vizite de studii)
Nivel minim de resurse financiare pe zi:
- Cu attestation d’accueil (un document oficial francez, eliberat de primărie, prin care un rezident confirmă că găzduiește un cetățean non-UE pentru mai puțin de 3 luni, n.r.): 32,50 euro
- Cu rezervare hotel: 65 euro
- Fără rezervare de hotel/dovadă de cazare: 120 euro