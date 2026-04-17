Nici SIS nu a scăpat de tentative de înșelăciune prin folosirea identității instituției. Sunt invocate dosare, necesitatea „verificării” unor date personale sau solicitări urgente de transferuri financiare

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a atenționat cetățenii asupra unor situații recente în care persoane necunoscute ar fi contactat cetățeni, pretinzând în mod fals că sunt ofițeri ai instituției, „în scopul obținerii de foloase materiale sau informații personale sensibile”.

Conform unui comunicat de presă emis vineri, 17 aprilie, de SIS, aceste tentative de fraudă se manifestă prin apeluri telefonice, mesaje sau chiar întâlniri directe, în cadrul cărora indivizii invocă pretexte precum existența unor dosare, necesitatea „verificării” unor date personale ori solicitări urgente de transferuri financiare pentru a evita presupuse consecințe legale.

Serviciul de Informații și Securitate subliniază că astfel de practici nu au nicio legătură cu activitatea instituției:

Ofițerii instituției nu solicită informații personale sau bancare, prin telefon, mesaje sau aplicații de comunicare;

Nu solicită sume de bani de la cetățeni;

Interacțiunile oficiale se desfășoară exclusiv în cadru legal și transparent, niciodată prin presiuni sau solicitări urgente.

Recomandări pentru cetățeni:

Nu dați curs solicitărilor venite din partea unor persoane care pretind că reprezintă instituții ale statului, fără a le putea verifica identitatea;

Nu furnizați date personale, coduri PIN, parole sau informații bancare;

Evitați efectuarea de transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute;

Verificați autenticitatea informațiilor prin canale oficiale;

Sesizați de urgență astfel de situații la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apel la 112.

SIS a menționat că colaborează cu instituțiile competente pentru identificarea și sancționarea acestor fapte și „reiterează importanța vigilenței în fața tentativelor de fraudă”.