Șeful Procuraturii Bălți candidează din nou la funcția de judecător la CSJ, după ce în decembrie s-a retras din concurs. Comisia Vetting a inițiat procedura de evaluare

Ion Covalciuc, candidat din nou la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), urmează a fi evaluat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Comisia Vetting a anunțat joi, 19 februarie, că a inițiat procedura de evaluare.

Decizia vine în urma transmiterii dosarului candidatului de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru a fi evaluat în conformitate cu prevederile Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

Astfel, Comisia a solicitat candidatului să completeze și să prezinte, în termenul legal de până la 10 zile de la data solicitării, următoarele documente:

Declarația de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani (cu indicarea cheltuielilor aferente);

Chestionarul de etică;

Declarația privind persoanele apropiate care activează sau au activat, în ultimii 5 ani, în sistemul judecătoresc, procuratură sau în serviciul public.

Anterior, Ion Covalciuc a participat la concursul pentru ocuparea funcției de judecător la CSJ, însă în decembrie 2025 s-a retras din concurs în etapa audierilor publice. Prin urmare, Comisia a consemnat retragerea fără a emite un raport de evaluare.

Potrivit Comisiei, „retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după ce candidatul a primit o notificare privind anumite aspecte de integritate care urmau să fie discutate în cadrul audierii”.

Totuși, Comisia de evaluare a integrității financiare și etice a magistraților nu a dezvăluit care erau acele „aspecte de integritate care urmau să fie discutate”.

Cariera lui Covalciuc

Prin Ordinului procurorului general, în noiembrie 2011, Ion Covalciuc a fost numit procuror adjunct al Procuraturii municipiului Bălți. Ulterior, în august 2016, el a preluat funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef al aceleiași instituții.

În august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a propus procurorului general numirea lui Covalciuc în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Bălți, pentru un mandat de cinci ani.

În 2018, CSP a înaintat candidatura sa pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni. Propunerea a fost aprobată, iar numirea oficială s-a făcut la 23 februarie 2018, pentru un mandat de cinci ani.

După trei ani, la 28 decembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Ion Covalciuc, în calitate de procuror-șef al Procuraturii Bălți. Acesta este membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ) din 2021, având un mandat de patru ani.

În martie 2025, CSM a transmis spre evaluare trei noi candidați la funcții în sistemul judecătoresc. Astfel, lista candidaților pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a fost completată cu Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, și avocata Oxana Eșanu.

