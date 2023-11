Procuratura Anticorupție anunță că a terminat urmărirea penală în privința deputatei transfuge Irinei Lozovan și a soțului acesteia, consilierul de la Ocnița Pavel Gîrleanu

Procuratura Anticorupție (PA) informează joi, 2 noiembrie, într-un comunicat de presă, despre terminarea urmăririi penale în privința deputatei transfuge Irinei Lozovan și a soțului acesteia, consilier în Consiliul raional Ocnița, Pavel Gîrleanu, învinuiți de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat și complicitate la infracțiune (art.42 alin.(2), art.42 alin.(5), art.1812 alin.(5) din Codul penal).

Irina Lozovan este și candidată la funcția de primară a orașului Ocnița.

Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că Irina Lozovan, fiind deputată în Parlament și membră a Biroului Politic al Partidului Politic Partidul „Renaștere”, acționând în mod intenționat şi prin înțelegere prealabilă cu soțul ei și alte persoane nestabilite la moment de organul de urmărire penală, care fac parte din conducerea Partidului „Renaștere” și care au dreptul de gestionare a surselor financiare a acestuia, ignorând normele ce reglementează modul de finanțare a partidelor politice, ar fi acceptat cu bună știință finanțarea Partidului „Renaștere”, din partea „grupului criminal organizat” condus de Ilan Șor.

Deși primarul orașului Ocnița ar fi refuzat propunerea, Irina Lozovan și soțul acesteia ar fi continuat acțiunile de convingere, transmițându-i primului,suma de 30 000 de dolari, bani ridicați de către soțul Irinei Lozovan, de la sediul Partidului Politic Partidul „Renaștere”, care proveneau de la grupul criminal organizat, condus de Ilan Șor, conform Procuraturii.

La 21 septembrie 2023, deputații din Parlamentul R. Moldova au aprobat cererea procurorului general interimar privind ridicarea imunității Irinei Lozovan, lipsind-o de imunitate parlamentară.

PA mai menționează că, la această etapă, urmează să fie prezentate materialele cauzei penale învinuiților și avocaților acestora, să fie soluționate cererile și demersurile acestora, iar ulterior cauza penală să fie expediată în instanța de judecată.

La 18 octombrie 2023, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a prelungit măsura preventivă arest la domiciliu pe un termen de 30 zile în privința Irinei Lozovan.

La începutul lunii august, Judecătoria Bălți a decis plasarea în arest preventiv, pentru 30 de zile, a consilierului raional al Consiliului raional Ocnița, cercetat în cadrul unei cauze penale de corupere și spălare de bani, anunța atunci Centrul Național Anticorupție (CNA).

Pavel Gîrleanu, soțul deputatei Irina Lozovan, a părăsit Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM), aderând la partidul Renaștere. Potrivit datelor publicate pe site-ul Consiliului raional Ocnița, Gîrleanu a ajuns în Consiliu din partea PSRM.

CNA a anunțat anterior despre reținerea în flagrant, în după-amiaza zilei de 2 august, a unui consilier raional al Consiliului raional Ocnița, în timpul transmiterii unei sume de 30 de mii de dolari primarului orașului Ocnița. Reținerea a avut loc în cadrul unei cauze de corupere și spălare de bani, în care sunt vizați membrii partidului Renaștere.

În cadrul cauzei penale, pornite pe fapte de finanțare ilegală a formațiunii politice și spălare de bani, ofițerii CNA și procurorii au constatat că, începând cu 24 martie 2023, primarul orașului Ocnița ar fi fost abordat de către unul dintre consilierii raionali în vederea convingerii acestuia de a renunța la formațiunea din care făcea parte și aderarea la un alt partid politic.

„Astfel, la data de 2 august, sub controlul CNA a fost primită suma de 30 de mii de dolari, iar consilierul a fost reținut în flagrant. Pentru documentarea sub toate aspectele a infracțiunii și identificării altor complici, au fost operate percheziții la sediile unei formațiuni politice – atât în Chișinău, cât și în or. Ocnița”, transmite CNA.