Plahotniuc urmează să fie plasat în arest la Penitenciarul nr. 13 imediat după extrădare

După extrădare, Vladimir Plahotniuc ar urma să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a precizat, la ProTV, că oligarhul va fi adus în țară cu un zbor comercial, la „cel mai favorabil preț”.

Viorel Cernăuțeanu a explicat că, odată ajuns la Chișinău, Plahotniuc va fi imediat prezentat procurorilor, iar mandatul de arest de 30 de zile va fi pus în aplicare, fiind transferat la Penitenciarul nr. 13.

Întrebat despre modul în care oligarhul va fi adus acasă, Viorel Cernăuțeanu a spus că Plahotniuc va călători cu o cursă comercială, nu cu un zbor charter, iar statul va căuta biletele „cele mai avantajoase ca preț”.

„De regulă, pleacă cel puțin trei angajați. Noi nu ne permitem curse charter pentru Plahotniuc. Sperăm să găsim în bugetul de stat fonduri pentru biletele la Economy Class. Căutăm cele mai favorabile prețuri, pentru că sunt bani publici”, a subliniat Cernăuțeanu.

Pe 28 august, Curtea de Apel din Atena a admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, anunță avocatul acestuia, Lucian Rogac.

„În urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea dumnealui și, de acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a declarat avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac.

Cronologia procesului de extrădare a lui Plahotniuc

Reprezentanții Procuraturii Generale (PG) au emis un comunicat de presă în care au venit cu mai multe precizări în legătură cu procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc.



22 iulie 2025. Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Despre acest fapt, Procuratura Generală a fost informată oficial de către BNC Interpol Chișinău.

23 iulie 2025. Pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest în vederea extrădării de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena – instanța competentă în această procedură.

24 iulie 2025. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

27 iulie 2025. Prin intermediul Birourilor Interpol din ambele țări, autoritățile moldovene au fost informate că Vladimir Plahotniuc nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare.

Luni, 28 iulie. Avocatul Lucian Rogac, care îl reprezintă pe oligarh, a declarat că Vladimir Plahotniuc a depus oficial o cerere prin care „acceptă necondiționat” să fie extrădat în R. Moldova. Declarațiile au venit după ce Procuratura Generală a transmis că „instanța competentă în examinarea procedurii de extrădare, Curtea de Apel din Atena, a informat Procuratura că numitul nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova.”

28 iulie 2025. Procurorii eleni au confirmat, în repetate rânduri, că avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au depus nicio cerere în numele acestuia către autoritățile competente.

29 iulie 2025, ora 13:00. Procuratura R. Moldova a fost informată că avocatul grec al lui Vladimir Plahotniuc tocmai a transmis procurorilor o scrisoare prin care clientul său își exprimă consimțământul pentru extrădare. Această adresare urma a fi analizată de procurorii greci, iar ulterior, autoritățile moldovene vor fi informate despre decizia luată.

13 august. Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, decizia finală urmând a fi luată însă de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R. Moldova la Atena, potrivit jurnaliștilor TV8 de la fața locului.

După ce Curtea de Apel din Atena s-a pronunțat în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc, în baza primei cererii transmise de Procuratura Generală (PG), pe 24 iulie, instituția a comunicat că celelalte două cereri de extrădare formulate de autoritățile R. Moldova (PG și Ministerul Justiției) sunt „luate în examinare de către Ministerul Justiției Elen și urmează să parcurgă aceeași cale de soluționare ca și prima cerere”.

Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu au fost aduși, pe 25 iulie, în fața instanței din Atena unde urma să aibă loc audierea acestora pentru deținere de acte false. Cei doi au fost escortați de mai multe mașini, fiind înconjurați de ofițeri înarmați din cadrul Unității Speciale de Combatere a Terorismului și de polițiști din cadrul Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate din Republica Elenă. Atunci, cei doi au solicitat amânarea audierilor, deoarece au nevoie de mai mult timp pentru a-și pregăti apărarea.

Pe 29 iulie, cei doi au fost aduși din nou în fața judecătorilor eleni, dar de această dată ședința a fost amânată din motive procedurale, mai exact, lipsa unui interpret judiciar. Chiar dacă, pe acest cap de acuzare, le-a fost ridicată măsura preventivă – arestul, având interdicție de a părăsi țara, aceștia au fost escortați la penitenciarul Korydallos, în baza mandatului de arest internațional, până la emiterea deciziei de extrădare, potrivit CU SENS.

Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false.

În momentul reținerii la aeroport, oligarhul avea la el acte de călătorie bulgare, 2670 de euro, un laptop, două telefoane mobile și mai multe suporturi de stocare a datelor digitale. De la Constantin Țuțu au fost confiscați 1628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile.

Poliția elenă a comunicat că Vladimir Plahotniuc era dat în căutare internațională la cererea autorităților de la Chișinău, în timp ce Constantin Țuțu figura în baza de date Interpol la solicitarea Federației Ruse.