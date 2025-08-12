Plahotniuc revine în politică? Cebotari, fost ministru al Justiției, anunță că un nou partid va participa la parlamentare, la câteva zile după apelul lansat de fostul său șef

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat liderul formațiunii și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM, Vladimir Cebotari. Potrivit acestora, PDMM „descinde direct din fostul Partid Democrat”.

Anunțul acestora a venit la câteva zile după ce Vladimir Plahotniuc a lansat, prin intermediul avocaților săi, un apel „către toți foștii mei colegi din Guvern și Parlament, foștii și actuali noștri primari, consilieri, funcționari publici, numeroși susținători ai anilor trecuți, către oameni din sectorul public și privat care nu sunt de acord cu abuzurile și nedreptățile care se întâmplă. Haideți să ne unim și să creăm un front puternic, hotărât, profesionist care va răsturna acest guvern incompetent și îl va trimite la groapa de gunoi a istoriei Haideți să refacem echipa noastră care a știut să păstreze stabilitatea și securitatea țării și cetățenilor săi înainte de apariția „vremurilor galbene”, scria pe 6 august pe un cont atribuit lui Plahotniuc, aflat în arest în Grecia.

„În calitate de președinte a PDMM vă anunț că formațiunea pe care o reprezint si care descinde direct din fostul Partid Democrat și din fosta guvernare democrată din perioada anilor 2016 – 2019, a decis să se implice plenar în alegerile din 28 septembrie. Pentru noi aceasta nu este un simplu exercițiu formal, este o decizie matură și ne propunem să oferim cetățenilor din R. Moldova o alternativă politică reală și capabilă să scoată țara din criza profundă care a adus-o guvernarea PAS, care este pro-europeană doar în vorbe, în timp ce în realitate este profund anti-europeană și anti-democratică. Formațiunea noastră nu este una nouă, chiar dacă așa pare, din punct de vedere formal și juridic așa pare, ci reprezintă nucleul dur, nucleul politic al fostului Partid Democrat din R. Moldova, cel mai vechi partid din țară, care a jucat un rol determinat în istoria politică a țării noastre.



În familia noastră politică se regăsesc, în continuare, lideri democrați care au deținut funcții importante în stat, la nivel central și local, oameni cu o vastă experiență politică și administrativă. Sigur că între timp, după plecarea PDM de la guvernare, în condiții politice, mulți dintre oamenii noștri au făcut un pas în spate, s-au retras din viața publică, lăsându-i pe cei care ne-au succedat la guvernare să-și demonstreze capacitățile și să-și îndeplinească promisiunile. (…) Prin urmare, PDMM face un apel public către toți cei care împărtășesc valorile și viziunile noastre, să ne unim eforturile și să creăm împreună om platformă politică solidă, capabilă să scoată R. Moldova din hăul politic și administrativ în care s-a pomenit. Astăzi, R. Moldova se confruntă cu o situație extrem de complicată, din cauza guvernării PAS, care a demonstrat o incapacitate totală de a conduce statul. Un stat nu se conduce cu slogane pompoase și nici cu iluzii televizate. Statul nu este un ONG, a conduce o țară înseamnă o mare responsabilitate. Acest lucru necesită oameni competenți cu experiență, bine organizați și dornici să muncească fără oprire. Guvernarea PDM a demonstrat că are capacitatea să adune în jurul său profesioniști și cel mai important că știe să îi organizeze în așa fel, încât lucrurile să avanseze spre bine”, a declarat în cadrul conferinței Boris Foca, președintele PDMM.

Potrivit acestuia, la șase ani distanță de la căderea regimului lui Plahotniuc, „putem privi lucrurile prin comparație, iar cifrele confirmă că situația degradează continuu și că oferta noastră anterioară s-a dovedit a fi mult mai fiabilă”.

„Ne adresăm celor care știu din propria experiență ce înseamnă să guvernezi o țară și cât de important este spiritul de echipă, buna organizare și profesionalismul celor care exercită puterea, către toate structurile noastre teritoriale, către toți foștii noștri colegi, către toți funcționarii și demnitarii, către bugetari și mediul privat și către fiecare om de bună credință să vină alături de noi și să aducem împreună R. Moldova la normalitate”, a îndemnat în cadrul conferinței Boris Foca.

Totodată, fostul ministru al Justiției și actual om de afaceri, Vladimir Cebotari a susținut că R. Moldova are o singură direcție, aceasta este Uniunea Europeană.

„Mesajul meu îl adresez colegilor cu care am avut onoarea să muncesc, dar mă adresez și tuturor celor care au apreciat reușitele noastre, dar și celor care pur și simpli sprijină realizările și obiectivele pe care noi le-am atins. Drumul R. Moldova are o singură direcție, aceasta este Uniunea Europeană și din punctul meu de vedere acest proces este unul ireversibil. Un 1,5 milioane din cetățenii noștri, adică mai mult de 50% din populație sunt deținătorii pașapoartelor europene, un milion de moldoveni locuiesc deja în țările UE , în fiecare an 21% din tineri aleg să-și facă studiile în UE. Aceste cifre mă fac să cred că cetățenii demult au ales integrarea europeană, fiind cea mia sigură și cea mai benefică cale de dezvoltare a țării. Procesul de integrare europeană abia urmează să înceapă cu adevărat. O creștere de 0,5% nu are cum să te pună în rândul statelor europene. Emigrarea în masă nu înseamnă integrarea europeană, un stat slab și sărac nu are cum să devină membru al UE. Cu toți vedem că la această etapă, avem cele mai proaste rezultate economice, avem cele mai slabe instituții, atractivitatea UE a scăzut la cote critice. Toate acestea reprezintă cel mai mare risc și cea mai mare provocare pentru drumul european al R. Moldova. Succesul electoral din 28 septembrie este crucial pentru drumul european al țării noastre. Cetățenii votează Europa nu pentru slogane, ei vor un stat în care instituțiile își fac treaba, ei vor o economie dezvoltată, cu servicii de calitate în toate domeniile”, a declarat Vladimir Cebotari.

Acesta a făcut un apel către toți foștii colegii din PDM.

„Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm, să punem la un loc experiența, cunoștințele și energiile noastre în numele unui viitor mai bun. Să ne unim eforturile pe platforma PDMM, partid care respectă trecutul, știe să învețe din propriile greșeli și are determinarea să privească cu încredere către viitor”, a susținut Cebotari.

În cadrul sesiunii de întrebări de după conferință Cebotari a fost întrebat dacă Vladimir Plahotniuc va putea deveni membru PDMM, acesta a răspuns că „domnul Plahotniuc are astăzi alte provocări, pe care urmează să le realizeze, pe care urmează să-și prezinte anumite poziții în fața justiției. Pentru a el să revină în politică, are un șir de pași care trebuie să îi parcurgă, astăzi primul pas care trebuie făcut, este să fie readus în R. Moldova”.

Pe 11 august, fostul deputat și fondator PDM, Dumitru Diacov, a făcut un apel către toate partidele care derivă din fostul PDM, cu referire la PDMM, PSDE – condus acum de Tudor Ulianovschi și „Respect Moldova”, condus de Marian Lupu să facă front comun la alegerile din 28 septembrie.

Întrebat despre acest lucru, Vladimir Cebotari a susținut că „domnul Diacov este unul dintre actorii politici și vechii oameni politici de la independența R. Moldova, unii dintre puținii oameni, unul dintre puținii oameni care ancorează profund principiile democratice, omul care a crescut multe clase politice multe persoane care au devenit miniștri. Cred că îndemnul lui este unul foarte bine gândit și bine formulat, noi avem discuții cu domnul Diacov și adesea aplecăm urechea la sfaturile pe care dumnealui le adresează”.

Partidul Democrat Modern din Moldova este o formațiune politică de centru-dreapta și a fost fondat în 2020 de grupul parlamentar PRO Moldova, condus de Andrian Candu.