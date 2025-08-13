ULTIMA ORĂ Decizia Curții de Apel din Atena în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc

Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, potrivit corespondenților TV8 și 1TV, decizia finală urmând a fi luată însă de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. În plus, toate bunurile rămân deocamdată în Grecia.

Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R. Moldova la Atena, potrivit jurnliștilor TV8 de la fața locului.

Procuratura Generală a R. Moldova a anunțat anterior că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, întrucât decizia finală urmează a fi luată de către Ministerul grec al Justiției.

Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu au fost aduși, pe 25 iulie, în fața instanței din Atena unde urma să aibă loc audierea acestora pentru deținere de acte false. Cei doi au fost escortați de mai multe mașini, fiind înconjurați de ofițeri înarmați din cadrul Unității Speciale de Combatere a Terorismului și de polițiști din cadrul Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate din Republica Elenă. Atunci, cei doi au solicitat amânarea audierilor, deoarece au nevoie de mai mult timp pentru a-și pregăti apărarea.

Pe 29 iulie, cei doi au fost aduși din nou în fața judecătorilor eleni, dar de această dată ședința a fost amânată din motive procedurale, mai exact, lipsa unui interpret judiciar. Chiar dacă, pe acest cap de acuzare, le-a fost ridicată măsura preventivă – arestul, având interdicție de a părăsi țara, aceștia au fost escortați la penitenciarul Korydallos, în baza mandatului de arest internațional, până la emiterea deciziei de extrădare, potrivit CU SENS.

Vladimir Plahotniuc a fost REȚINUT în Grecia

Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false.

În momentul reținerii la aeroport, oligarhul avea la el acte de călătorie bulgare, 2670 de euro, un laptop, două telefoane mobile și mai multe suporturi de stocare a datelor digitale. De la Constantin Țuțu au fost confiscați 1628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile.

Poliția elenă a comunicat că Vladimir Plahotniuc era dat în căutare internațională la cererea autorităților de la Chișinău, în timp ce Constantin Țuțu figura în baza de date Interpol la solicitarea Federației Ruse.