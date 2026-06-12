Petiție colectivă a membrilor Asociației Promo-LEX, pentru eliberarea a doi bărbați deținuți de Tiraspol, de mai mulți ani, pentru „trădare de patrie”: „ Nu exagerăm afirmând că Evghenii Pancioha riscă să moară în detenție ilegală”

Membrii Asociației Promo-LEX au depus o petiție colectivă adresată autorităților constituționale ale Republicii Moldova, prin care solicită „intervenția urgentă” pentru eliberarea lui Emilian Ceban și Evghenii Pancioha, persoane răpite și deținute ilegal de mai mulți ani de regimul de la Tiraspol pentru așa-numita „trădare de patrie”, se arată într-un comunicat de presă emis de Promo-LEX vineri, 12 iunie.

Petiția vine pe fondul agravării situației celor doi în detenție și în condițiile în care, deși Asociația Promo-LEX a adresat autorităților constituționale mai multe petiții și apeluri publice în ultimele trei luni, demersurile nu au condus la eliberarea celor doi, iar răspunsurile primite până în prezent „nu reflectă măsuri ferme și efective întreprinse de autorități pentru obținerea eliberării acestora”, notează organizația.

Conform asociației, această lipsă de măsuri efective este „cu atât mai gravă” cu cât, pe alte aspecte, Guvernul Republicii Moldova menține și permite funcționarea unor mecanisme practice de interacțiune cu regimul de la Tiraspol.

„Deși asemenea relații pot fi justificate în logica politicii de reintegrare și a gestionării unor probleme practice, ele nu sunt însoțite de o protecție corespunzătoare a persoanelor răpite și deținute ilegal în regiune. Livrările de gaze naturale, accesul agenților economici din stânga Nistrului la piața europeană, circulația vehiculelor și alte mecanisme administrative arată că există canale de interacțiune. Aceste canale trebuie folosite și pentru protecția efectivă a persoanelor aflate în detenție ilegală”, subliniază Promo-LEX.

La peste două luni de la primele petiții și demersuri publice pe aceste două cazuri, Asociația Promo-LEX susține că nu a primit niciun răspuns prin care să fie informată cu privire la „măsurile reale și ferme întreprinse de autorități”, care să fi condus la eliberarea celor doi.

„Fiecare zi fără acțiuni ferme agravează riscurile pentru cele două persoane deținute ilegal. Reamintim autorităților că statul are obligația pozitivă de a întreprinde toate măsurile diplomatice, politice, economice și juridice aflate la dispoziția sa pentru protejarea propriilor cetățeni”, menționează Promo-LEX.

Emilian Ceban – răpit la 18 ani, după o copilărie petrecută în sistemul paramilitar ilegal transnistrean

Emilian Ceban (n. 22 ianuarie 2004), originar din Grigoriopol, este deținut ilegal de aproape 4 ani. A fost „condamnat” la 12 ani de închisoare pentru așa-numita „trădare de patrie”, după ce refuzase să semneze un contract militar pe 10 ani și își exprimase intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului. Din 2015, încă de la vârsta de 11 ani, fusese format în instituțiile sistemului paramilitar ilegal – „școala militară Suvorov” și „institutul militar A. I. Lebed”.

La 21 mai 2026, la doar două zile după depunerea unei petiții a Promo-LEX, Emilian Ceban a fost plasat în regim de izolare „disciplinară” de tip „carceră” pentru 15 zile, ca răspuns la declarațiile publice ale președintelui Parlamentului. Potrivit unor informații recente obținute de Promo-LEX, după această perioadă starea lui Emilian Ceban s-a deteriorat, atât fizic, cât și psihologic.

Evghenii Pancioha – „opt ani de detenție ilegală, risc real de deces”

Evghenii Pancioha (n. 19 septembrie 1983) este deținut ilegal de aproape opt ani, „condamnat” la 13 ani de închisoare în baza aceleiași pretinse acuzații de „trădare de patrie”. Starea sa medicală este gravă: suferă de un complex de afecțiuni cronice și acute. După ce a fost transportat la o instituție medicală publică din afara locului de detenție, i-a fost diagnosticat un accident vascular cerebral (AVC), însă tratamentul recomandat nu i-a fost acordat în detenție – inclusiv în situația în care s-a oferit să suporte personal costurile medicamentelor.

„Singurul tratament administrat în mod regulat rămâne terapia antiretrovirală pentru HIV, distribuită de personal non-medical, fără monitorizarea clinică și de laborator pe care standardele internaționale o impun obligatoriu pentru o astfel de terapie. Pentru celelalte afecțiuni – boala vasculară periferică, consecințele AVC, polineuropatia dureroasă, psoriazisul progresiv, gastrita cronică – tratamentul este lacunar sau absent, prescripțiile nu sunt eliberate, iar așa-numita administrație a locului ilegal de detenție nu posedă medicamentele necesare. În contextul în care bugetul anual pentru medicamente și asistență medicală în întregul sistem de detenție ilegală din regiune este de aproximativ 0,5 USD pe lună per persoană, accesul real al lui Evghenii Pancioha la îngrijirile pe care starea sa le impune este imposibilă.

În acest tablou clinic, riscul de deces a lui Evghenii Pancioha în detenția ilegală este real și actual, nu unul ipotetic. Combinația dintre statutul de pacient imunocompromis (HIV), antecedentele de AVC, sindromul posttrombolic și deteriorarea vasculară periferică progresivă a membrelor inferioare creează un risc cumulativ de tromboembolism pulmonar, sepsis la pacient imunocompromis, AVC recidivant și progresie necontrolată a infecției HIV în lipsa monitorizării adecvate. Nu exagerăm afirmând că Evghenii Pancioha riscă să moară în detenție ilegală, este o consecință previzibilă a actualului regim de privare de libertate, dacă autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu intervin de urgență”, atenționează Promo-LEX.

Statul menține relații practice și de interes cu regimul de la Tiraspol, în timp ce victimele acestui regim rămân fără protecție.

Petiția colectivă pune în evidență o asimetrie pe care autoritățile constituționale o întrețin în paralel cu lipsa de acțiuni pentru eliberarea celor două persoane. Republica Moldova continuă să intermedieze livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană, contribuind la stabilitatea economică a regimului, fără ca această contribuție să fie corelată cu progrese verificabile în cazurile de detenție ilegală documentate. Agenții economici din stânga Nistrului accesează piața europeană prin actele de export ale Republicii Moldova, beneficiind de regimul preferențial al Acordului de Asociere RM–UE, fără ca aceste facilități să fi fost vreodată condiționate de încetarea practicilor de violare gravă a drepturilor omului.

„În același timp, persoanele concrete din structurile ilegale paramilitare, de „securitate” și „judiciare” care participă la răpirea, „judecarea” și deținerea ilegală a cetățenilor Republicii Moldova nu fac obiectul unei urmăriri penale de către organele de drept ale Republicii Moldova. Atâta timp cât funcționarea regimului de la Tiraspol este facilitată instituțional de pe malul drept, iar persoanele responsabile de detenția ilegală a persoanelor nu suportă nicio consecință juridică, obligația pozitivă a Republicii Moldova nu este îndeplinită nici în litera, nici în spiritul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului”, mai subliniază Promo-LEX.

Ce solicită petiția colectivă

Petiția este adresată președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și viceprim-ministrului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Semnatarii solicită autorităților constituționale să întreprindă, „fără întârziere, toate măsurile diplomatice, politice și de dialog aflate la dispoziția lor și să mobilizeze sprijinul partenerilor internațional”, pentru a se obține:

Eliberarea imediată și necondiționată a lui Emilian Ceban și a lui Evghenii Pancioha din detenția ilegală din stânga Nistrului; Prevenirea aplicării oricăror forme de represalii, presiune sau tratament agravat împotriva lui Emilian Ceban și Evghenii Pancioha, inclusiv prevenirea reaplicării regimului de izolare disciplinară în privința lui Emilian Ceban, ca reacție la vizibilizarea publică a cazurilor lor; Asigurarea de urgență a accesului efectiv al lui Evghenii Pancioha la îngrijiri medicale corespunzătoare stării sale de sănătate, inclusiv prin solicitarea transferului într-o instituție medicală pe malul drept al Nistrului; Stabilirea unui mecanism transparent de comunicare periodică cu privire la cazurile celor două persoane și în general, la situația persoanelor răpite și deținute ilegal în regiunea transnistreană; Condiționarea oricăror măsuri privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, inclusiv a eventualelor pachete de sprijin economic sau energetic, de eliberarea imediată a lui Emilian Ceban și Evghenii Pancioha; Asigurarea faptului că orice discuție privind aprovizionarea cu gaze naturale sau orice pachet de sprijin economic care vizează regiunea transnistreană include o componentă clară de protecție a drepturilor omului.

Petiția a fost transmisă, pentru informare și solicitare de sprijin, Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Misiunii OSCE în Republica Moldova, structurilor OSCE de la Viena, Consiliului Europei, reprezentanților Parlamentului European implicați în relațiile cu Republica Moldova, precum și reprezentanților misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova.